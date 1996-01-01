Можно совместить приятное с полезным, если добавить в воду косметическое средство, оказывающее на организм освежающее и лечебное действие, например соль для ванны, которая не только придает воде аромат, но и снижает жесткость, или препараты из экстрактов растений.

Настои из трав, кстати, легко приготовить в домашних условиях. Для этого нужно залить три горсти трав кипятком, настоять 15 минут, профильтровать через марлю и добавить в ванну. Кипятить травы нельзя. В противном случае полезные вещества и эфирные масла потеряют свои свойства.

Жирной и раздраженной коже прекрасно подойдут ванны из настоев шалфея и ромашки (смешать в соотношении 1:1) и цветов арники и ромашки (смешать в той же пропорции).

Ванна с настоем розмарина оказывает успокаивающее и освежающее действие и, кроме того, очищает поры.

При бессоннице специалисты рекомендуют добавлять в воду настой из цветов липы. После такой ванны нельзя принимать душ, а нужно сразу отправляться в постель.

Смесь мяты, арники, тимьяна и розмарина освежает кожу и придает телу легкий приятный аромат.

Ванна с добавлением отрубей сделает гладкой сухую и шершавую кожу, успокоит раздраженную. Вот несколько рецептов отрубного отвара:

1 кг отрубей (пшеничных, овсяных или миндальных) отварить в 5 литрах воды, процедить, добавить в ванну;

1-2 кг отрубей размочить в 5 литрах горячей воды, процедить, добавить в ванну;

отруби можно насыпать в марлевый мешочек и погрузить в горячую ванну.

Снять стресс и усталость поможет лимонная ванна. Нарежьте ломтиками 4-5 лимонов, залейте холодной водой на 2 часа, затем настой следует процедить и добавить в ванну. Лимонная ванна действует не только успокаивающе, но и замечательно увлажняет кожу. Однако не рекомендуется прибегать к этой процедуре слишком часто. Хорошим увлажняющим эффектом обладает и масляная ванна. Перед тем как принимать ванну, смажьте кожу растительным маслом или добавьте масло прямо в воду.

Ванна с экстрактом дубовой коры сужает поры, она полезна для загрязненной кожи. Просто отварите горсть дубовой коры, процеженный раствор добавьте в воду. Купаться в подобной ванне следует не чаще одного раза в неделю.

Добавьте в воду 5-10 капель эфирного масла и наслаждайтесь сеансом ароматерапии на дому. Масло нужно добавлять в наполненную ванну, иначе оно будет испаряться вместе с горячей водой и ванна утратит свои полезные свойства еще до того, как вы в нее окунетесь.

Ромашковое или лавандовое масло успокоит и снимет головную боль.

Мандариновое масло обладает освежающим действием, вдыхание его аромата помогает при проблемах с пищеварением.

Аромат эвкалиптового масла поможет в лечении простуды.

Мятное масло освежит и снимет неприятные ощущения, связанные с расстройством пищеварительной системы (тошнота, расстройство желудка).

Розовое масло поднимет настроение и смягчит кожу тела.

Розмариновое масло оказывает антисептическое и стимулирующее воздействие, помогает при ноющих болях.

Чайное масло обладает антибактериальными свойствами. Оно глубоко очищает кожу, помогает избавиться от угрей.