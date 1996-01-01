Зубы полезнее лечить водкой

Известный в Копенгагене дантист Йенс Бьеррагаард считает, что анестезия вредна для здоровья человека.

Йенс предпочитает проверенные народные средства, облегчающие любую боль, в том числе зубную. Пациентам, которые патологически боятся зубного кабинета, он с порога наливает кружку пива и уже через несколоко минут получает разрешение осмотреть их рот. Как правило, популярный напиток помогает расслабиться практически всем больным, даже самым недоверчивым.

Когда же Йенс, осмотрев зубы, собирается приступить к лечению и готовит соответствующий инструмент, он наливает пациенту водки - ровно столько, сколько требуется, чтобы тот вырубился, после чего спокойно принимается за дело.