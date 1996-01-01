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Зубы полезнее лечить водкой
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Известный в Копенгагене дантист Йенс Бьеррагаард считает, что анестезия вредна для здоровья человека.
Йенс предпочитает проверенные народные средства, облегчающие любую боль, в том числе зубную. Пациентам, которые патологически боятся зубного кабинета, он с порога наливает кружку пива и уже через несколоко минут получает разрешение осмотреть их рот. Как правило, популярный напиток помогает расслабиться практически всем больным, даже самым недоверчивым.
Когда же Йенс, осмотрев зубы, собирается приступить к лечению и готовит соответствующий инструмент, он наливает пациенту водки - ровно столько, сколько требуется, чтобы тот вырубился, после чего спокойно принимается за дело.
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