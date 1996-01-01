Все о зубных щетках

Производители радуют потребителей широким ассортиментом зубных щеток. Есть даже щетки с моторчиком и со щетинками вкривь и вкось. Вместе с тем, основное назначение зубной щетки было и остается неизменным - механическая очистка поверхности зубов и межзубных промежутков от остатков пищи и зубного налета. Поэтому конструкция ее должна быть функциональна и удобна, а материал, из которого она изготавливается, безопасен, прочен и не подвержен загрязнению микробами.

Эффективность использования зубной щетки определяется правильным индивидуальным подбором, с учетом ее жесткости, величины щеточного поля, формы и частоты кустопосадки волокон.

Существует пять степеней жесткости зубных щеток:

Очень жесткие

Жесткие

Средние

Мягкие

Очень мягкие

Рекомендации по использованию зубной щетки той или иной степени жесткости сугубо индивидуальны. Чаще применяются щетки средней степени жесткости. Детские зубные щетки изготавливают из очень мягкого или мягкого волокна. Аналогичные щетки рекомендуется использовать, если имеется поражение пародонта. Жесткие и очень жесткие зубные щетки рекомендуются лишь лицам со здоровыми тканями пародонта, однако при неправильном методе чистки они могут травмировать десну и вызвать истирание твердых тканей зуба.

Щетки средней жесткости и мягкие наиболее эффективны, так как щетинки у них более гибкие и лучше проникают в межзубные промежутки, фиссуры зубов и поддесневые участки.

Величина рабочей части определяет способность зубной щетки очищать все поверхности зубов, даже труднодоступные. Как для взрослых, так и для детей рекомендуется использовать щетки с маленькой головкой, которыми легко манипулировать в полости рта. Ее размеры для детей - 18-25 мм, для взрослых - не более 30 мм, при этом волокна организованы в пучки, которые располагаются обычно в 3 или в 4 ряда. Такое расположение волокон позволяет лучше очистить все поверхности зубов.

Существует множество моделей зубных щеток с различными формами рабочей части.

Зубные щетки с V-образной посадкой пучков волокон рекомендуется использовать для очищения налета с контактных поверхностей зубов при широких межзубных промежутках.

В большинстве случаев рабочая часть зубных щеток имеет пучки щетинок различной высоты: более длинные (мягкие) по периферии, более короткие - в центре.

Новые модели зубных щеток имеют силовой выступ для лучшего очищения моляров и глубокого проникновения в межзубные промежутки, а также активное углубление, которое позволяет очищать все поверхности зубов и проводить массаж в области прикрепленной десны.

Некоторые головки зубных щеток состоят из сочетания пучков щетинок, различной высоты и расположенных под разным углом к основанию. Каждая группа пучков способствует более тщательному удалению налета в той или иной области зубного ряда. Прямые высокие волокна очищают налет в межзубных промежутках; короткие - в фиссурах. Пучки волокон, расположенные в косом направлении, проникая в зубо-десневую борозду, удаляют зубной налет из пришеечной области.

Новые модели зубных щеток часто имеют индикатор - два ряда пучков волокон, окрашенных разноцветными пищевыми красителями. По мере использования щетки происходит их обесцвечивание. Сигнал для замены щетки - обесцвечивание на 1/2 высоты щетинки, что обычно происходит через 2-3 месяца при ежедневной двухразовой чистке зубов.

Формы ручки зубных щеток также могут быть различны: прямые, изогнутые, ложкообразные и др., однако длина ее должна быть достаточной, чтобы обеспечить максимальные удобства при чистке зубов.

Существуют зубные щетки, у которых при чистке зубов (в течение 2-3 минут) изменяется первоначальный цвет ручки. Такую модель зубной щетки целесообразно рекомендовать детям.

Электрические зубные щетки - с их помощью осуществляются круговые или вибрирующие автоматические движения рабочей части, это позволяет тщательно удалять зубной налет и одновременно осуществлять массаж десен. Применение электрической зубной щетки можно рекомендовать детям, инвалидам или пациентам с недостаточной ловкостью (сноровкой).

Специальные зубные щетки предназначены для очищения межзубных промежутков, пришеечных областей зубов, пространств под мостовидными протезами и несъемными ортодонтическими конструкциями. Их рабочая часть может состоять из одного пучка волокон, подстриженного в виде конуса или нескольких пучков, размещенных в одном ряду.