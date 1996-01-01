Пилюли из автомата

В Приморье запущено уникальное оборудование для отпуска лекарств льготным категориям граждан, сообщает PrimaMedia.

На Океанском проспекте, 29/31 во Владивостоке открывается новый филиал Приморской краевой аптеки, в котором будут обслуживать только льготные категории граждан. Зал ожидания оснащен мягкой мебелью и системой электронной очереди.

Кроме того, здесь установлен уникальный автомат для продажи лекарств. В нем можно разместить 11 тысяч упаковок лекарств 900 наименований. Аппарат с программным обеспечением предполагает быстрый поиск и подачу лекарственных средств. Одновременно он может обслуживать четыре рабочих места. Соответственно ускоряется отпуск лекарств, экономится время льготников.

Такие автоматы обычное явление для европейских аптек. В России подобное оборудование имеют пока немногие коммерческие аптеки в центральной части страны. Отметим, что первый на Дальнем Востоке автомат для продажи лекарств появился в Приморье именно в социально ориентированной аптеке.