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Как обмануть лень

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Посещению спортивного зала предшествуют долгие сборы, самоуговоры и самоупреки. Как заставить себя заняться, например, фитнесом? Наша схема поможет ответить на эти вопросы.

Причина: природная лень

Ни в коем случае нельзя покупать разовый абонемент - это дорога в никуда. Больше вас на занятиях никто не увидит. Лучше всего купить абонемент сразу на несколько месяцев.

Ощущение "обязаловки" исчезнет после первых же тренировок. Привычка ходить в спортзал вырабатывается в течение примерно полутора месяцев. Потом вы будете ходить на занятия с удовольствием. Самое главное - начать.

Причина: нехватка времени

На самом деле это лишь удобная отговорка, которая дает возможность дать себе слабину. Время на собственное здоровье можно найти всегда. Ведь существуют спортивные центры, которые открываются рано утром и работают допоздна или даже круглосуточно. Их посещение может позволить себе даже очень занятой человек.

Причем если он относится к "совам", то вечерние занятия доставят ему гораздо больше удовольствия, чем утренние. А вот "жаворонкам" лучше идти в спортзал в первой половине дня - тогда физическая нагрузка будет идеально соответствовать внутренним биологическим часам.

Причина: недостаточная физподготовка

Любая фитнес-программа включает в себя быструю аэробную часть. Она носит наиболее интенсивный характер в аэробике, шейпинге, body sculpt и step-n-sculpt. Они слишком трудны для человека, который или впервые попал в спортзал, или вернулся в него после большого перерыва. В этом случае лучше начинать с йоги или пилатеса. Эти занятия дают достаточно сильную нагрузку и одновременно учат человека правильно дышать. Это прекрасная подготовка к более активным и ритмичным разновидностям фитнеса.

Причина: занятия спортом скучны и неинтересны

Такая проблема возникает у энергичных, темпераментных людей, которые выбрали занятия, где нужно концентрироваться на внутренних ощущениях и дыхании. Подобные упражнения создают видимость бездействия, а бодрячкам от этого не по себе. Таким людям нужны ритмичная музыка, громкие команды инструктора и высокий темп упражнений. Именно это даст человеку понять, что время, проведенное в спортзале, потрачено не впустую.

Причина: нарушенное чувство ритма и плохая способность к повторению движений инструктора

Занятия фитнесом носят групповой характер: инструктор показывает упражнения, а ученики повторяют их. Постоянно сбиваясь с ритма, вы не получите никакого удовольствия от занятий. Наибольшей синхронности требуют занятия аэробикой и упражнения, проводящиеся на степе. Попробуйте менее интенсивные программы - например, гимнастику, йогу или пилатес. Они тоже предусматривают сложные движения. Но темп здесь более низкий, поэтому вам легче будет запомнить и повторить упражнения.

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