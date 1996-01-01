Заслуженный врач РФ Анатолий Беляев: Лечить нужно в кайф!

...С Анатолием Федоровичем БЕЛЯЕВЫМ мы познакомились еще в его бытность врачом-неврологом на кафедре профессиональной медицины Владивостокского мединститута. Мне всегда казалось, что именно таким и должен быть настоящий врач - добрым, внимательным, искренне желающим помочь пациенту. После того первого интервью много воды утекло... Анатолий Федорович организовал клинику мануальной терапии, защитил докторскую диссертацию, а недавно стал депутатом Законодательного собрания. Накануне Дня медицинского работника профессор Беляев стал гостем "ЗР".

О нацпроектах, оборудовании и платной медицине

- Анатолий Федорович, в ЗС вы единственный доктор?

- Нет, нас трое - Александр БЕХТЕР, главный врач психиатрической больницы в Спасске, Галуст АХОЯН - хирург по образованию. Но только я непосредственно отвечаю за медицину. Работаю в комитете по социальной политике и защите прав граждан, курирую приморское здравоохранение.

- Много времени отнимает депутатская работа?

- Да. Неожиданно для себя я попал в совершенно новую и очень интересную сферу жизни: это и изучение законов, и принятие решений, и общение с людьми, наделенными властью. Никогда раньше не приходилось читать такого количества официальных документов, сколько новых терминов нужно было освоить... Пришлось нелегко, особенно вначале, потому что основная работа никуда не делась.

- Рассказывают, что наши клиники, получив и установив в рамках нацпроекта "Здравоохранение" современное диагностическое оборудование, им не пользуются. Причина в отсутствии специалистов и запчастей. Это правда?

- Накануне праздника не хотелось бы говорить о грустном... Но факт такой есть. Все дело в распределении финансов: есть точные бюджетные обязательства, которые могут выполнять только определенные субъекты. Федеральная власть предоставила современную медицинскую аппаратуру, тогда как на местах должны были подготовить помещения, обучить специалистов, обеспечить запчасти и расходные материалы. Но не всегда на местах это успевают сделать. Краевая власть не может выполнить обязательства муниципальной и не может таким образом дать ни одного рубля, иначе будет проблема. Вот и получается, что аппаратура иногда действительно простаивает...

- Сегодня мы имеем дело с поголовно платными медицинскими услугами. В больницах непременно требуют полис обязательного медицинского страхования, однако все лекарства пациент покупает сам. Почему?

- На самом деле в больнице человек по своему полису должен получить все. Но так как программа полиса довольно ограниченная, еще и постоянно сжимается, подобно шагреневой коже, многое остается за бортом, в итоге пациент вынужден раскошеливаться. Так быть не должно, больше того - это противоречит закону о здравоохранении РФ и Конституции. Нацпроект по здравоохранению не решает всех проблем - необходима структурная перестройка. Это требует важных кардинальных решений, больших денег. Как это сделать, мы в крае знаем.

Кстати, недавно, когда губернатор отметил, что не видит, насколько эффективно расходуются "медицинские" деньги, была создана рабочая группа из ученых, врачей, страховщиков. В результате родилось очень интересное решение. Вместо существующей практики, когда поликлиники получают деньги по числу обратившихся пациентов (чем больше больных, тем выгоднее), будет вводиться система, согласно которой финансирование осуществляется по числу закрепленного за поликлиникой населения. Допустим, за поликлиникой числится 50 тысяч человек, соответственно и денег она получит строго на это количество людей. При этом будет вестись учет показателей по госпитализации, вызовам "скорой помощи" и т.д. Если пациенты конкретного врача чаще других оказываются в больнице, вызывают "скорую", значит, он не занимается профилактикой и не справляется со своими обязанностями. Подготовка к переходу на новую систему продлится до конца года.

В моде дерматологи и стоматологи

- В частных клиниках врачи получают столько, сколько они заработали. Зарплату же их коллег в государственных учреждениях даже после недавнего повышения нельзя назвать достойной...

- По статистике крайздрава, средняя зарплата врача - 15 тысяч рубей, но многие получают меньше, особенно молодые врачи. Так что кардинальных изменений не произошло. В мире давно решили, что врачебная деятельность такая серьезная, что доктору лучше заплатить побольше, чтобы он потом лечил получше. Но мы до этого еще не доросли...

- Вам приходится общаться с будущими врачами. Отличаются ли сегодняшние студенты от тех, кто учился в ваше время?

- Студенты, которые хотят стать врачами, абсолютно не меняются. Мне кажется, что в обществе существует какая-то биологическая константа желающих идти в медицину, потому что за годы перестройки, смуты, развала Союза и возрождения России конкурс в ВГМУ был абсолютно одинаковый. Значит, на внутреннюю потребность молодых людей лечить не влияют ни конъюнктура, ни экономика, ни зарплата...

- А если говорить о престижных специальностях?

- В мое время специальность дерматолога-венеролога не пользовалась популярностью. А сейчас, когда мы наблюдаем бум косметологических услуг, стала престижной, ведь выпускники этого факультета идут в салоны и клиники красоты. Впрочем, и в наши времена дерматологи и венерологи хорошо зарабатывали.

- Если бы вы не стали врачом, какую бы профессию выбрали?

- Отец хотел, чтобы я стал военным. А врачей в семье не было. Так что решение поступать в медицинский было немного спонтанным. Но тут сыграл свою роль мой характер - я был всегда внутренне расположен к людям, не хотел, чтобы им было больно, чтобы они болели. Но на первых курсах, пока не было клиники, учиться мне не нравилось, даже хотел бросать. Но когда начались практические занятия, понял, что это мое. Я всегда говорю, что человеку должно нравиться дело, которым он занимается. Как сказал Олег ТАБАКОВ: "Когда я выхожу на сцену, я получаю кайф! А мне за это еще и деньги платят!" Так и я получаю кайф от своей работы. Все мои сотрудники - мануальные терапевты тоже получают кайф. Хотя, конечно, устают, ведь работа тяжелая и очень ответственная. Неслучайно мануальную терапию называют бескровной хирургией - одно неверное движение, и человек может стать инвалидом. Говорят еще, что манипуляции на шее от боевых искусств отличаются только углом поворота головы. Если повернуть немного дальше, то можно и шею сломать...

Личный врач губернатора

- Анатолий Федорович, говорят, что вы личный врач Сергея ДАРЬКИНА. Не открывая врачебной тайны, скажите, в какой физической форме наш губернатор?

- Он находится в прекрасной форме! Более того, Сергей Михайлович - приверженец здорового образа жизни, давно бросил курить, не употребляет алкоголь. Активно занимается спортом - раз в неделю играет в футбол, зимой - в хоккей, недавно увлекся большим теннисом, на уровне кандидата в мастера спорта катается на горных лыжах. Водные лыжи, подводное плавание, охота - все это его страсть. Так что наш губернатор подает пример приморцам, как нужно следить за здоровьем.

- Как вы отмечаете свой профессиональный праздник? Существуют ли какие-то традиции?

- У нас медицинская семья - жена, дочь и зять закончили мединститут и дружим мы с врачами...В нашей семье никто не любит застолий, предпочитаем активный отдых, так что и предстоящие выходные на природе. Но сначала с коллективом клиники по традиции поедем на Шамору и красиво отметим праздник.

Пользуясь случаем, поздравляю своих коллег - приморских врачей с нашим профессиональным праздником! Мы с вами выбрали самую главную профессию на земле и в ответе за тех, кто нам доверяет здоровье и жизнь. Хочу пожелать вам оптимизма, уверенности в своих силах, благополучия, благодарных пациентов и, конечно, здоровья. Дарите добро, и оно к вам вернется!