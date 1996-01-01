"Среди врачей осталась только элита..."

17 июня - День медицинского работника. Накануне праздника мы спросили читателей "ЗР", как помогли им люди в белых халатах и за что они бы хотели их поблагодарить.

Антонина АЛЕКСАШКИНА, главный врач краевой клинической больницы №2:

- Мне бы хотелось поблагодарить всех врачей, выдержавших столь сложный период в нашей отечественной истории и сохранивших преданность профессии. В нашем деле сейчас действительно осталась только элита - мужественные, терпеливые, высокопрофессиональные люди, для которых благодарность в глазах пациента значит больше, чем высокая заработная плата. Лично же хочу поблагодарить блестящего хирурга Николая НЕХАЯ, проработавшего в больнице десятки лет (оперировал в том числе и меня), офтальмолога Евгения АБДУЛИНА, кардиолога Ларису ТАМ. Хотелось бы всем пожелать и здоровья, и счастья. Но больше всего - семейного благополучия, поскольку нагрузка в нашей профессии такая, что все основные хозяйственные хлопоты выпадают на долю семьи.

Анна БАРХАНОВА, менеджер:

- Добрым словом вспоминаю акушера- гинеколога, принимавшего у меня дочку. К сожалению, сейчас уже не помню его имени и фамилии, поскольку дело было давно. Это такое чудо - подарить кому-то жизнь, и так важно, чтобы в этот сложный момент тебя поддержал знающий и добрый человек. Полагаю, что не только одна я не помню имени своего акушера-гинеколога, так что воспользуюсь случаем поздравить с профессиональным праздником их всех.

Валентина БАРАНОВИЧ, и.о. главного врача городской клинической больницы №1:

- Для врача не слишком-то корректно выделать работу какого-то конкретного человека, так что я ограничусь общей благодарностью сотрудникам больницы. За труд и за человечность.

Наталья МИКЕРИНА, генеральный директор РИА "Восток-Медиа":

- У меня много друзей- врачей, своим отношением к жизни они очень похожи на юристов и журналистов. Также умны циничны. Но - никого конкретно не поздравлю, поскольку считаю, что лучший врач - это смена занятий. Мои друзья-врачи, сняв болевой симптом, рекомендуют почитать какую-нибудь психологическую литературу. Луизу ХЕЙ или что-нибудь про дао.

Елена АКУЛИЧ, начальник отдела по работе с клиентами "Центр-Сервис":

- Спасибо главному врачу медицинского центра "Манус" Татьяне ЧЕРНЫШЕВОЙ. Так случилось, что у двух моих девочек, уже достигших совершеннолетия, с детства проблемы со здоровьем. За их здоровьем нужно постоянно следить. Была в нашей жизни очень сложная ситуация, когда дети стали худеть и бледнеть на глазах и никто из врачей не мог сказать, что с ними. Мы обращались и в платные клиники, и в государственные. Везде узкие специалисты брали анализы и разводили руками. Татьяна Николаевна увидела за симптомами человека и нашла способ бороться с заболеваниями. Она вообще большая умница, всегда учится, не боится использовать новые методы. Только благодаря ее таланту и профессионализму мы смогли поставить на ноги дочерей.

Ольга ФАЛЕЕВА, финансовый директор:

- Хочу поблагодарить хирурга краевой клинической больницы ("тысячекоечной") Сергея МАКЕЕВА. Он четыре (!) раза спасал жизнь моему отцу. Это - настоящий профессионал и просто очень хороший человек. К тому же пишет стихи. Своим коллегам- хирургам он посвятил такие строчки:

В твоей работе - истинная правда,

Ее нельзя продать, нельзя купить.

Горька на вкус...Но это ведь не слава,

И ты ведь можешь с этим вкусом жить.

Пусть свет всегда горит в твоем окне,

Даря добро, надежду на спасенье,

Волшебных рук тепло прикосновенья,

И люди будут помнить о тебе...