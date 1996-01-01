Как помочь неудачникам?

Некоторых людей вполне справедливо называют счастливчиками. Почему-то эти "везунчики" постоянно оказываются в нужное время в нужном месте. В чём причина везения? Можно ли помочь неудачникам?

Эта проблематика волнует одного британского профессора аж с 1994 года. Зовут исследователя психологии удачи Ричард Вайсман. Результаты его исследований показывают, что удачливыми не рождаются. Счастливчики, сами того не понимая, используют четыре основных принципа, которые и являются залогом их благополучия".

В результате выяснилось, что, хотя люди совсем не понимают причин своей удачи, их благополучие во многом зависит от мышления и поведения. Возьмем, к примеру, случайные возможности. Удачливые люди последовательно сталкиваются с такими возможностями, принимают их во внимание. Невезучие этого не делают.

Вот четыре главных совета профессора Вайсмана для тех, кто хочет стать удачливым

1. Слушайте свою интуицию - обычно она не ошибается.

2. Будьте открытым для всего нового, объявите бой рутине.

3. Старайтесь каждый день несколько мгновений уделять воспоминаниям о хорошем

4. Представляйте себя удачливым перед важной встречей или телефонным звонком"