Как избавиться от синдрома "33 несчастья"

С самого рождения Мария попадала в неприятные ситуации. Она притягивала к себе молнии, тонула, ее несколько раз пытались ограбить, а собственный муж - убить.

Американка считает, что все эти испытания ей посланы свыше. О том как правильно себя вести в данной ситуации, рассказал психолог Юрий ЛЕВЧЕНКО.

Мария родилась с улыбкой на лице и копной кудрявых волос. Счастливые родители не могли даже предположить, с каким количеством неприятностей в жизни придется столкнуться их дочери и что эти забавные кудри станут причиной лишь малой толики из них.

Всю жизнь птицы норовили устроить гнездо на голове девочки. Однажды в ее волосах запуталась летучая мышь. Испугавшись, Мария стала стучать в двери соседних домов, однако никто не захотел ей помочь. Каждый раз, когда хозяева начинали кричать и хлопать дверью, летучая мышь крепче цеплялась когтями в голову несчастной жертвы и мочилась от страха.

От "головной боли" Марию избавил местный ветеринар, который надел ей на голову специальный мешок и запустил в него усыпляющий газ. Когда мышь уснула, он аккуратно вырезал ее ножницами вместе с волосами. Прическа Марии была безнадежно испорчена, и ей пришлось три месяца ходить в берете, пока не отрасли волосы.

Когда девушке было 18 лет, она вместе с семьей и своим другом отправилась в круиз. Ничто не предвещало беды. Однако когда они стали фотографироваться, Мария сильно перегнулась через борт корабля и упала в воду. Друг бросился ее спасать, но поскользнулся на мокрой палубе, ударился головой и потерял сознание. Марии пришлось провести в холодной воде довольно много времени, прежде чем ее спасли.

36 лет назад в Марию попала шаровая молния. Девушка стояла на автобусной остановке, когда внезапно появился огненный шар и угодил ей прямо в ноги. От туфлей, в которых она тогда была, не осталось ни кусочка. Молния прожгла ей в лодыжке дырку величиной с монету и расплавила колготки. Шрамы на ногах женщины остались на всю жизнь.

Однако на этом общение Марии с молнией не закончились. Два года спустя металлический браслет на ее руке притянул к себе еще один электрический разряд. И хотя он не причинил такого большого вреда, как первый, но тоже не прошел бесследно.

В 1981 году Мария чуть не стала жертвой собственного мужа, который во время ссоры пытался ее задушить. Сам супруг был уверен, что убил ее. Перед тем как сдаться властям, он написал записку своей теще о том, что очень сожалеет об убийстве. Однако Мария выжила. После этого случая они развелись.

Несколько лет назад во время конной прогулки Мария чуть не погибла от шальной пули, выпущенной из охотничьего ружья. Пуля просвистела в метре от ее головы.

На Марию неоднократно нападали грабители, однако благодаря ее атлетическому телосложению и пережитому ранее, она всегда успешно отбивала у воришек свое имущество.

Американка считает, что все неприятности, которые случались в ее жизни, это никакое не наказание, а дарованное Господом испытание, которое она обязательно должна пройти.

Комментарий психолога

Как пояснил психолог Юрий Левченко, люди, подобные Марии, зачастую сами притягивают к себе несчастья. По его мнению, здесь нет никакого мистического объяснения типа "так на роду написано" или "так звезды сложились".

Люди с истерическим типом характера и слабой нервной системой рассматривают любое ЧП - разбитую коленку, автоаварию, нападение хулиганов - как очередное звено в цепи бесконечных неприятностей.

Но дело в том, что если человек начинает воспринимать случайные совпадения как закономерность, видит в этом проявление мистики, то он таким образом снимает с себя всякую ответственность за свою жизнь и просто-напросто теряет внимание и бдительность. В таком состоянии можно не заметить приближающийся автомобиль или летящий с крыши кирпич.

Также нужно учитывать, что наша психика и тело взаимосвязаны. И если в своем воображении придумывать себе всяческие болезни, то они реально могут проявиться. Кроме того, при страхе выделяется адреналин, и, например, собаки его чувствуют и нападают как раз на тех, кто их боится. Хулиганы нападают на тех, кто их опасается, и т.д.

Но на самом деле Мария, хотя и видит в своих несчастьях проявление какой-то высшей силы, выбрала верную тактику - она не опустила руки. И, возможно, именно поэтому до сих пор жива.

По мнению психолога, чтобы избежать различных неприятных происшествий, нужно, во-первых, быть спокойным и психологически уравновешенным человеком. Существует ряд техник, как этого добиться. Во-вторых, нужно быть включенным в этот мир и воспринимать его всеми сенсорными каналами, не теряя бдительности. И, наконец, к неприятностям нужно просто изменить отношение, не зацикливаться на них и сохранять позитивное мышление. И тогда, чтобы ни происходило плохого с человеком, это его не погубит, считает Юрий Левченко.