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Компромисс между аэробикой и бодибилдингом
Близится лето. Тренажерные залы все больше заполняются представителями сильной половины человечества. В пляжный сезон мужчины хотят войти с красивой, рельефной фигурой. Но можно ли за оставшиеся месяц-два кардинально улучшить свое телосложение, если до этого походы в спортзал были редким исключением, а пиво в кругу друзей вечером после работы - правилом, вошедшим в традицию?
Чтобы иметь красивую фигуру к лету, начинать заниматься собой надо с сентября, - считает известный во Владивостоке профессиональный фитнес-инструктор Сергей ЛАПИР. О том, какие упражнения для этого необходимы и с какой интенсивностью, Сергей Михайлович рассказал в эксклюзивном интервью "ДК".
- Сергей Михайлович, какой должна быть физическая нагрузка для приобретения хорошей физической формы?
- Взрослому мужчине необходимо заниматься 2-3 раза в неделю, отводя на каждое занятие час. Есть специальные интенсивные методики, с помощью которых время тренировки можно ужать до 20 минут - для очень занятых мужчин.
Общая схема тренировки такая: 5-6 минут разминка, остальное время делится между силовыми упражнениями и аэробной нагрузкой. В качестве последней можно использовать беговую дорожку или велосипед. К сведению желающих сбросить лишние килограммы: систематический бег средней интенсивности (8 км/ч) не менее 20 минут - очень эффективный способ сжигания жира. Не стоит забывать о растяжке в конце каждой тренировки. Первые три месяца тренировок для неподготовленного человека очень сложны: организм ломается, привыкает к нагрузкам. После полугода занятий формируется мышечная память, тело само начинает испытывать потребность в тренировках.
- Многие мужчины считают, что фитнес - это прерогатива женщин, а бодибилдинг - мужчин. Это правильно?
- В корне неправильный стереотип. Аэробика изначально была придумана мужчиной! Известный американский специалист в области массовой физической культуры доктор Кеннет КУПЕР разработал оздоровительную систему упражнений для всех возрастов, которая, кстати, в первозданном виде создавалась для военных, а потом была перенесена в массы и названа аэробикой.
Каждому человеку прежде всего необходимы упражнения аэробного характера, развивающие способность организма к усвоению кислорода, укрепляющие сердечно-сосудистую систему, а также развивающие силу мышц, выносливость и координацию движений.
Мужчины чаще попадают в зону риска сердечно-сосудистых заболеваний, чем женщины. Поэтому сильной половине человечества следует не замыкаться на "железе", а разнообразить свои тренировки аэробными нагрузками на фитнес- площадке вместе с женщинами. Кроме того, аэробная тренировка также способствует снятию эмоционального стресса, что, согласитесь, на сегодняшний день - весьма актуально.
- Но ведь одной аэробикой мышц не накачаешь и рельефности фигуры не добьешься?
- Для этого в оздоровительный фитнес включено еще одно направление - Body pump ("качание" тела), или тренировка силовой направленности. Это силовой урок, направленный на проработку основных мышечных групп. Подходит как для женщин, так и для мужчин. Комплекс упражнений обеспечивает тонус и упругость мышц, что, в свою очередь, делает их более рельефными. Также улучшается кровообращение, развивается мышечная сила и выносливость. Все это способствует восстановлению двигательных функций организма и обеспечивает отличное настроение, хорошее самочувствие и красивое, гармонично развитое тело.
В тренировке используются степ-платформа, слайд-доска и специальные отягощения: body bar (гимнастический обрезиненный гриф от 2 до 6 кг), body pump (мини-штанга весом от 2,5 до 20 кг), гантели и резисторы.
- Можно ли обеспечить необходимую нагрузку для поддержания формы в домашних условиях?
- При желании, можно заниматься и дома. Гантели, турник, беговая дорожка - минимальный джентльменский набор. Другое дело, что нужна недюжинная воля, чтобы заставить себя сделать занятия регулярными. В клубе, во-первых, веселее: можно пообщаться, обсудить достижения товарищей и свои собственные, поделиться проблемами, в конце концов. Во-вторых, комфортнее, к тому же здесь работают профессиональные инструкторы, разрабатывающие программы для тренировок различной направленности. А тренажерный зал оснащен профессиональным силовым оборудованием. Хотя, конечно, фитнес-структура на Дальнем Востоке не так развита, как в той же Москве. У нас нет специализированных зданий, построенных именно под фитнес-центры. Тем не менее у всех на слуху такие клубы, как "Олимпиец", фитнес-центр LAPIR, "Сан Лайф", Краевой дом физкультуры, "Мастер Джим", "Олимпик Джим", "Три семерки"...
- Сколько стоит месячное посещение фитнес-центра или тренажерного зала?
- В среднем от 1500 до 2500 рублей за 10-12 тренировок в месяц. Годовой или полугодовой абонемент - дешевле.
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