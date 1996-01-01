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"Танганцзы" поставит на ноги

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Китайская медицина заслуженно славится методами восстановления утраченного здоровья. Санаторий "Танганцзы", расположенный рядом с городом Аньшань, поднимает на ноги людей с весьма серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата.

5 лет назад руководство санатория решило, что опыт и знание китайских врачей можно инвестировать в туризм. Первым шагом стала реконструкция спальных корпусов, которые после завершения стали 4-5-звездочными гостиницами. Как только все работы были завершены, информация о чудо-лечебнице появилась в китайских и российских туристических компаниях. Динамика посетивших ее россиян впечатляет: если в 2005 году санаторий посетило 300 наших соотечественников, то в 2006-м уже более 2000. И нет оснований сомневаться в том, что число российских туристов будет расти.

По словам местных профессоров, они успешно лечат ревматические боли, артриты, артрозы, заболевания шейных позвонков, последствия тяжелых переломов, псориаз, а также берутся поднимать инсультников. Благодарные пациенты из числа наших соотечественников (в том числе и те, от кого уже отвернулась наша медицина) эту информацию подтверждают.

Основные процедуры - лечение термальной водой и грязями, травяные примочки, парафинотерапия, хмель с китайскими травами, лечебная физкультура - назначаются врачом после диагностики, проводимой методами современной медицины.

Изюминка санатория в том, что лечение в нем можно "разбавить" туристическим отдыхом.

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