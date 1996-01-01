Клещи начинают кусаться

Что делать, если нашел на себе клеща, и куда обращаться после укуса?

- Снять его как можно быстрее! Во-первых, клещ впивается в кожу минут через 15 - 20, и если заметить его сразу, то будет легче вытащить. Во-вторых, чем дольше клещ просидит на вас, тем больше шансов заразиться опасной болезнью.

Чтобы вытащить клеща, нужно смазать место укуса тонким слоем жира или крема, капнуть на него маслом. Клещ начнет задыхаться и постарается вылезти наружу. Через 5 - 10 минут петлей из нитки или пинцетом, раскачивая из стороны в сторону, попытайтесь его вытащить. Не давите клеща пальцами: если на руках есть ранки, вы рискуете заразиться. Если клеща достали, а хоботок остался, обязательно удалите его иголкой, как занозу.

Потом лучше обратиться к инфекционисту в поликлинику по месту жительства. Если вы сохранили клеща, причем в хорошем состоянии, а не в виде головы и ножек, его исследуют на боррелиоз. Результат будет через 3 - 4 дня. Примерно каждый сотый клещ несет в себе вирус энцефалита, каждый десятый - боррелию (болезнь Лайма).

В этом году уже трое жителей Владивостока обратились в поликлиники города, откуда клещи были отправлены в Краевой центр эпидемиологии. В прошлом году 525 приморцев заболели боррелиозом и 46 - клещевым энцефалитом.

Лучший способ уберечься от клещевого энцефалита - сделать прививку. Пока только за деньги. Предполагается, что взрослое трудоспособное население должны бесплатно прививать на предприятиях. А наиболее сознательные любители лесных прогулок могут привиться за свой счет: стоимость вакцины от 170 до 400 руб.

Бесплатную вакцину во Владивостокский городской центр вакцинопрофилактики пока не завозили. Однако, по словам заведующей центром Надежды ИВАНОВОЙ, в рамках программы "Здоровый город" в 2007 г. должно быть приобретено около 12 тысяч доз вакцины. Кроме социально незащищенной категории горожан бесплатная вакцина должна пойти на прививки детям, выезжающим в летние лагеря отдыха.