Виагру изобрели по ошибке

Невероятно, но факт: виагру, рентген и сахарозаменители в свое время изобрели... по ошибке.

Так, в 1992 году во время испытаний лекарства от ангины в уэльском городе Мертир Тайдфил (Великобритания) ученые обнаружили его интересный "побочный" эффект. Чудо-лекарство назвали виагрой.

Еще раньше, в 1895 году, германский ученый Вильгельм РЕНТГЕН "случайно" обнаружил уникальные свойства рентгеновских лучей. Он подвергал различные объекты воздействию излучения и, меняя их, случайно увидел, как на стене появилась проекция костей его собственной руки.

Еще один пример. Три самых распространенных заменителя сахара были открыты лишь благодаря тому, что ученые забыли помыть руки. Цикламат (1937 г.) и аспартам (1965 г.) явились побочным продуктом медицинских исследований, а сахарин (1879 г.) был случайно обнаружен при исследованиях дериватов каменноугольного дегтя.