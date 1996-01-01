www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.43 р. 100 JPY: 58.49 р.
EUR: 75.39 р. 10 CNY: 96.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Виагру изобрели по ошибке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Невероятно, но факт: виагру, рентген и сахарозаменители в свое время изобрели... по ошибке.

Так, в 1992 году во время испытаний лекарства от ангины в уэльском городе Мертир Тайдфил (Великобритания) ученые обнаружили его интересный "побочный" эффект. Чудо-лекарство назвали виагрой.

Еще раньше, в 1895 году, германский ученый Вильгельм РЕНТГЕН "случайно" обнаружил уникальные свойства рентгеновских лучей. Он подвергал различные объекты воздействию излучения и, меняя их, случайно увидел, как на стене появилась проекция костей его собственной руки.

Еще один пример. Три самых распространенных заменителя сахара были открыты лишь благодаря тому, что ученые забыли помыть руки. Цикламат (1937 г.) и аспартам (1965 г.) явились побочным продуктом медицинских исследований, а сахарин (1879 г.) был случайно обнаружен при исследованиях дериватов каменноугольного дегтя.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru