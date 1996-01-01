От SMS тупеют сильнее, чем от наркотиков

Оказывается, увлечение перепиской по мобильному телефону - верный путь к ряду неприятных заболеваний. По данным исследовательской фирмы IDC, одно из них - травма пальцев и запястий. "Профзаболевание" называется RSI - от английского Repetitive Strain Injury - "травма от повторяющихся усилий".

- По словам медиков, от нового недуга страдают почти 4 млн человек ежегодно. За последнюю пятилетку "больных" стало на 38% больше. RSI появляется от монотонных и физиологически неестественных движений - нажатия на кнопки мобильника одним пальцем. Если в день отправлять десяток сообщений по 60 букв, палец давит на клавиши 600 раз! Риск получить травму больше у тех, кто натренировался строчить послания быстро.

Мало того, исследователи сделали и еще одно поразительное открытие: от SMS просто-напросто тупеют. Постоянное общение посредством SMS снижает коэффициент интеллекта (IQ) на 10 пунктов. Для сравнения: курение марихуаны - всего на 5.