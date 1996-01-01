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Физические упражнения улучшают работу мозга

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Физические упражнения повышают работоспособность головного мозга и, возможно, стимулируют образования новых нейронов в отделах, возрастные изменения которых связаны со снижением памяти. К таким выводам пришли американские ученые, сопоставив результаты экспериментов с мышами и данные исследований с участием добровольцев.

В ходе экспериментов с мышами сотрудники Колумбийского университета оценивали интенсивность кровотока в мозге грызунов при помощи магнитно-резонансной томографии, а также изучали клеточный состав определенных отделов мозга животных. В результате выяснилось, что в гиппокампе (отдел мозга, в котором локализуются функции памяти) мышей, подвергавшихся повышенным физическим нагрузкам, наблюдается заметное увеличение кровотока и ускоренное образование новых нервных клеток.

На втором этапе исследования ученые привлекли к экспериментам 11 добровольцев, которым пришлось пройти 3-месячный курс тренировок в спортзале. Не имея возможности провести анализ тканей мозга участников, исследователи также опирались на результаты томографии.

Данные обследований, проведенных до и после курса тренировок, показали значительное увеличение кровотока в зубчатой извилине гиппокампа. Постепенное снижение памяти, наблюдающееся у большинства людей после 30 лет, принято связывать с возрастным сокращением числа нервных клеток в зубчатой извилине. Как отмечают исследователи, увеличение объема кровотока было прямо пропорционально спортивным достижениям участников эксперимента.

"Примечательные параллели в изменениях объема кровоснабжения гиппокампа мышей и человека указывают на то, что в основании этого эффекта лежат одни и те же механизмы", - считает один из авторов исследования доктор Скотт Смолл.

По мнению исследователей, повышенное кровоснабжение данного отдела мозга может свидетельствовать о том, что под действием физических нагрузок у людей в нем, так же, как и у грызунов, происходит образование новых нервных клеток.

В будущем авторы научной работы, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences, намерены попытаться установить оптимальный режим упражнений, наиболее благотворно влияющих на состояние головного мозга пациентов с возрастной потерей памяти, сообщает RedTram.

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