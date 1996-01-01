Уменьшаем талию

Нижеприведенные упражнения помогают не только заставить жир, уютно устроившийся на животе, тронуться с привычного места, но и лечат поясницу, укрепляя её мышцы. В результате исчезают даже привычные боли.

Непременным условием успеха является регулярность занятий. Когда нет сил или времени выполнять комплекс полностью, сделайте хотя бы его часть.

Важно, чтобы вы выполняли их точно по инструкции, тогда почувствуете каждое движение брюшной мышцы.

Выполняйте упражнения натощак или не раньше чем через два часа после еды.

Вы добьётесь лучшего результата, если будете выполнять упражнения медленно, контролируя каждое движение. Не увеличивайте темп, не помогайте себе руками.

Во время выполнения упражнений не задерживайте дыхание, не делайте упражнение, превозмогая боль.

Упражнение 1. Лягте на спину. Ноги согните в коленях и поставьте ступни на пол. В зависимости от уровня тренированности, можете положить руки вдоль туловища, скрестить их на груди или положить ладони под голову. Направьте нос в потолок. Дышите глубже. Оторвите голову и плечи от пола. Задержитесь в этом положении, сколько сможете. Медленно опуститесь обратно, контролируя движение. Выполните динамический вариант упражнения, поднимаясь и опускаясь до 50 раз без задержки в позе.

Упражнение 2. Лягте на пол, ноги согнуты в коленях и слегка расставлены. С силой "вдавите" спину в пол. Ухватитесь ладонями за внутреннюю сторону бедер, и оттолкните их от себя. Поднимая голову вперед, отрывайте плечи от пола. При этом следите, чтобы часть позвоночника - от лопаток вниз - плотно прилегала к полу. В этом положении переведите верхнюю часть тела назад на 10-15 см. Движения должны быть свободными и медленными. Голова все время устремлена вверх. Сделайте это три раза и отдохните в позиции лежа. Повторите упражнение.

Упражнение 3. Лягте на пол в той же позиции. Поднимите обе ноги на 10-15 см. Оторвите плечи и голову, направляя перпендикулярно потолку выпрямленную ногу. Если сумеете, держите ногу вертикально без помощи рук. Руки же вытяните перед собой, как будто хотите, чтобы они были на несколько сантиметров длиннее. Не забывайте, что нижняя часть спины и ягодицы должны плотно прилегать к полу.

Упражнение 4. В этой же позиции поднимайте обе ноги. Обхватите их и тяните в направлении колен голову и плечи. Теперь опустите ноги и, держа вытянутые как можно дальше руки, плавно раскачивайте верхней частью тела - 15 см вперед и столько же назад. Выполните 100 раз. Если у вас слабые ноги, можете согнуть колени.

Упражнение 5. Лягте на полу. Руки согните в локтях на уровне плеч. Согните правую ногу и переведите ее над левой, пытаясь при этом придвинуть правое колено как можно ближе к левому локтю. Не отрывайте локти от пола. Выпрямите ногу и повторите упражнение 50 раз. После этого смените ногу, и снова - 50 раз, в направлении правого локтя. Это упражнение от болей в позвоночнике.

Упражнение 6. Лежа на полу, подняв подбородок вверх, согните ноги в коленях и поставьте ступни на пол, затем поднимите правую ногу, обхватив ее сзади. Подержите так 30 секунд. Мягко приближайте ногу к груди. Несмотря на сопротивление, подвигайте ногой взад-вперед 50 раз. Повторите то же самое с другой ногой.

Упражнение 7. Лежа на полу, согните правую ногу в колене и поставьте ступню на пол. Согните левую ногу в колене и положите ее ступню на правое бедро. Положите ладони рук под голову. Дышите глубоко. Приподнимите голову и плечи. Тянитесь правым локтем к левому колену (правая лопатка должна оторваться от пола). Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение еще 29 раз, затем поменяйте ноги местами и выполните еще 30 раз.

Упражнение 8. Лежа на спине, ноги согните в коленях. Ступни положите на пол, на одной линии с ягодицами. Выберите подходящее положение для рук. Нос направлен вверх. Медленно опустите правую ногу на пол с правой стороны, а левую ногу положите на правую. Верхняя часть туловища остается неподвижна. Медленно вернитесь в исходное положение. Выполните упражнение 30 раз в одну сторону и столько же в другую.

Упражнение 9. В положении лежа на спине, согните ноги в коленях, поставив стопы на пол. Подтяните колени к груди, оторвав стопы от пола. Бедра должны быть перпендикулярны полу. Дышите глубоко. На выдохе приподнимите таз вверх от пола исключительно усилием нижних мышц живота. Дойдя до предельной высоты, медленно, контролируя движение, вернитесь в исходное положение.