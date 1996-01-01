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Рекламу лекарств разместят на рецептах
Производителям лекарств предложено за определенную сумму размещать рекламу своей продукции на рецептах. Как сообщает газета "Коммерсантъ", такая идея была разослана в комплекте с корреспонденцией от заместителя главы Минздравсоцразвития Руслана Хальфина.
Сообщается, что речь идет не только о рецептах с рекламой лекарств, но и об издании специальных брошюр с данными о симптомах заболеваний и методах их лечения (также с рекламой лекарственных препаратов). Такими информационными материалами в рамках национального проекта "Здоровье" должны будут оснащаться кабинеты участковых терапевтов и врачей общей практики.
За услугу размещения рекламы в брошюрах и на рецептах фармкомпаниям предлагается платить 300 тысяч рублей.
По данным газеты, производители лекарств пока не откликнулись на предложение Минздравсоцразвития. Между тем отмечается, что фармкомпании ранее действительно пытались продвигать свою продукцию через врачей, однако еще ни разу это не происходило под эгидой нацпроекта.
Не исключено, что предложения фармкомпаниям будут рассмотрены Федеральной антимонопольной службой, которая и выяснит, имеет ли место в данном случае нарушение российского законодательства.
Стоит отметить, что идея с рекламой лекарств появилась на фоне кризиса с поставкой медикаментов нуждающимся льготникам. Глава Минздравсоцразвития Михаил Зурабов пообещал ликвидировать до 70% задолженностей в ближайшие недели.
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