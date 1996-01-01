Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не злоупотребляйте антибиотиками!
Первым антибиотиком был пенициллин. Но эйфория от победы пенициллина и других антибиотиков над болезнетворными бактериями длилась недолго: бактерии приспособились жить и плодиться в присутствии пенициллина. Правда, для этого им пришлось несколько видоизмениться.
Антибиотики - токсины, которыми обитатели микромира "воюют" между собой. Бороться с "оружием своего мира" для бактерий занятие привычное. И применять этот навык им приходится почти постоянно: человек пускает в ход все новые и новые препараты, попутно приучая свой организм к антибиотикам: чуть насморк - сразу таблетку! А ведь привычный организму антибиотик болезнетворные бактерии убить уже не может, он лишь тренирует их "отражать новые атаки", укрепляет их "иммунитет". Так бактерии обретают способность бороться не только против уже известных им препаратов, но и против самых современных...
Лекарственная зависимость
Два года назад в Канаде случилась масштабная эпидемия, еще раз показавшая человечеству опасность привыкания к антибиотикам. От антибиотикоассоциированной диареи в клиниках Монреаля и Калгари скончались 79 человек.
Антибиотикоассоциированные диареи рассматриваются учеными как комплексный синдром, возникающий у человека, находящегося на стационарном лечении и получающего антибактериальную терапию.
Антибиотики, попадая в организм пациента, нарушают нормальный биоценоз кишечника, и в него устремляются патогенные бактерии, которых много в любой больнице.
Современные бактерии начинают игнорировать новые препараты уже через 2-3 года после их появления. В России к тому же пенициллину привыкли примерно 6% пневмококков.
В российских детсадах ситуация еще тревожнее: здесь обитают пневмококки, в 3-4 раза более устойчивые к антибиотикам, чем в целом по стране! А в детских домах ситуация вообще катастрофичная. Там среда обитания, здоровье детей и качество их лечения таковы, что пневмококки игнорируют пенициллин в 9 случаях из 10, ампициллин - стопроцентно.
Основная причина устойчивости бактерий к лекарствам - наше чрезмерное увлечение антибиотиками. Было время, когда их назначали чуть ли не при насморке. А сколько людей лечится антибиотиками бесконтрольно! И как часто курс приема антибиотиков не доводится до конца, когда температура спала - а дальше без таблеток?! Все это для бактерий только "закаливающие процедуры".
Есть в мировой проблеме привыкания к антибиотикам парадокс чисто российский. Россияне принимают антибиотики в 2-3 раза меньше, чем, скажем, европейцы. Однако отечественные бактерии к антибиотикам куда более устойчивы, чем западные. Почему?
Основных причин - две. На Западе давно известна группа антибиотиков, которые не помогают больным, а, наоборот, способствуют бактериям вырабатывать устойчивость. В мире от таких препаратов отказались давно, у нас же ими пользуются до сих пор. Например, мы - чемпионы по поеданию левомицетина. В ходу и гентамицин. Российские терапевты лечат этими препаратами бронхиты и пневмонии, особенно в стационарах. В результате больной становится "хроником". И никакой, даже самый новый препарат помочь ему не в силах.
Еще одна причина нашего парадокса - низкий уровень микробиологической диагностики. Часто антибактериальная терапия даже у тяжелых больных назначается врачами вслепую. Поиск возбудителя начинается, лишь когда не дают эффекта 2-3 курса антибиотиков. Но привычка-то уже выработалась!
Жить в мире и дружбе
Проблема лекарственной устойчивости мало касается здоровых людей. А здоровье наше во многом зависит от мира и дружбы между живущими в нас бактериями. Что может нарушить этот мир?
1. Злоупотребление рафинированной пищей.
2. Переедание.
3. Воспалительные процессы в органах пищеварения.
4. Хирургические вмешательства.
5. Лекарства.
6. Стресс.
7. Радиация.
По словам Романа Козлова, директора НИИ антимикробной химиотерапии, "сегодня бактерии, правда, в разной степени, устойчивы ко всем известным лекарствам".
Как мы дошли до жизни такой? Просто: злоупотребляем антибиотиками, пьем их бесконтрольно.
Поэтому совет: ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не приобретайте "на свой вкус" антибиотики в аптеках, даже если они продаются без рецепта!
Новости тематики
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Как уберечься от инфекций
- На Дальнем Востоке школьница умерла прямо на перемене
- В Амурской области уволили медсестру за фотографию
- Благодаря процедуре ЭКО сотни семей в Приморье испытали радость рождения ребенка
- ПЭТ-препараты в Приморье будут возить самолетами
- Гранты "Сколково" дадут медицинским технологиям
- Что в тарелке у школьника
- Простуда грозит осложнениями
- Лучшая на Дальнем Востоке поликлиника находится в Хабаровске
Новости раздела
- Обнаружен новый вариант вируса клещевого энцефалита
- Три вируса гриппа "ходят" по Приморью
- Дальний Восток рассчитывает на телемедицину
- Медицинский центр ДВФУ приглашает приморцев на Всемирный день борьбы с инсультом
- Работодатели Дальнего Востока получат льготы за здоровье работников
- На Дальнем Востоке построят больницу с участием корейских инвесторов
- Квот на ЭКО стало больше
- Приморские врачи получили Бизнес-Премию
- Утренняя прогулка с врачом стала доброй традицией
- В детской больнице Приморья открылось обновленное урологическое отделение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз