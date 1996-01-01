Не злоупотребляйте антибиотиками!

Первым антибиотиком был пенициллин. Но эйфория от победы пенициллина и других антибиотиков над болезнетворными бактериями длилась недолго: бактерии приспособились жить и плодиться в присутствии пенициллина. Правда, для этого им пришлось несколько видоизмениться.

Антибиотики - токсины, которыми обитатели микромира "воюют" между собой. Бороться с "оружием своего мира" для бактерий занятие привычное. И применять этот навык им приходится почти постоянно: человек пускает в ход все новые и новые препараты, попутно приучая свой организм к антибиотикам: чуть насморк - сразу таблетку! А ведь привычный организму антибиотик болезнетворные бактерии убить уже не может, он лишь тренирует их "отражать новые атаки", укрепляет их "иммунитет". Так бактерии обретают способность бороться не только против уже известных им препаратов, но и против самых современных...

Лекарственная зависимость

Два года назад в Канаде случилась масштабная эпидемия, еще раз показавшая человечеству опасность привыкания к антибиотикам. От антибиотикоассоциированной диареи в клиниках Монреаля и Калгари скончались 79 человек.

Антибиотикоассоциированные диареи рассматриваются учеными как комплексный синдром, возникающий у человека, находящегося на стационарном лечении и получающего антибактериальную терапию.

Антибиотики, попадая в организм пациента, нарушают нормальный биоценоз кишечника, и в него устремляются патогенные бактерии, которых много в любой больнице.

Современные бактерии начинают игнорировать новые препараты уже через 2-3 года после их появления. В России к тому же пенициллину привыкли примерно 6% пневмококков.

В российских детсадах ситуация еще тревожнее: здесь обитают пневмококки, в 3-4 раза более устойчивые к антибиотикам, чем в целом по стране! А в детских домах ситуация вообще катастрофичная. Там среда обитания, здоровье детей и качество их лечения таковы, что пневмококки игнорируют пенициллин в 9 случаях из 10, ампициллин - стопроцентно.

Основная причина устойчивости бактерий к лекарствам - наше чрезмерное увлечение антибиотиками. Было время, когда их назначали чуть ли не при насморке. А сколько людей лечится антибиотиками бесконтрольно! И как часто курс приема антибиотиков не доводится до конца, когда температура спала - а дальше без таблеток?! Все это для бактерий только "закаливающие процедуры".

Есть в мировой проблеме привыкания к антибиотикам парадокс чисто российский. Россияне принимают антибиотики в 2-3 раза меньше, чем, скажем, европейцы. Однако отечественные бактерии к антибиотикам куда более устойчивы, чем западные. Почему?

Основных причин - две. На Западе давно известна группа антибиотиков, которые не помогают больным, а, наоборот, способствуют бактериям вырабатывать устойчивость. В мире от таких препаратов отказались давно, у нас же ими пользуются до сих пор. Например, мы - чемпионы по поеданию левомицетина. В ходу и гентамицин. Российские терапевты лечат этими препаратами бронхиты и пневмонии, особенно в стационарах. В результате больной становится "хроником". И никакой, даже самый новый препарат помочь ему не в силах.

Еще одна причина нашего парадокса - низкий уровень микробиологической диагностики. Часто антибактериальная терапия даже у тяжелых больных назначается врачами вслепую. Поиск возбудителя начинается, лишь когда не дают эффекта 2-3 курса антибиотиков. Но привычка-то уже выработалась!

Жить в мире и дружбе

Проблема лекарственной устойчивости мало касается здоровых людей. А здоровье наше во многом зависит от мира и дружбы между живущими в нас бактериями. Что может нарушить этот мир?

1. Злоупотребление рафинированной пищей.

2. Переедание.

3. Воспалительные процессы в органах пищеварения.

4. Хирургические вмешательства.

5. Лекарства.

6. Стресс.

7. Радиация.

По словам Романа Козлова, директора НИИ антимикробной химиотерапии, "сегодня бактерии, правда, в разной степени, устойчивы ко всем известным лекарствам".

Как мы дошли до жизни такой? Просто: злоупотребляем антибиотиками, пьем их бесконтрольно.

Поэтому совет: ни в коем случае не занимайтесь самолечением и не приобретайте "на свой вкус" антибиотики в аптеках, даже если они продаются без рецепта!