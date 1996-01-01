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Курящим на заметку
Если варикозное расширение вен и тромбофлебит чаще всего наблюдаются у женщин, то у мужчин, особенно молодого и среднего возраста, слабым местом являются артерии.
У них обычно развивается эндартериит (тромбангиит) и облитерирующий атеросклероз. Для облитерирующего атеросклероза сосудов ног характерны атрофия кожи на периферии конечностей, фиолетовый оттенок пальцев и стоп, утолщения и неправильный рост ногтей. Позже появляются поверхностные, очень болезненные изъязвления пальцев, тыла стопы или передней поверхности голеней. Пораженная конечность бывает, как правило, холоднее здоровой, пульсация артерий на ней не определяется.
При эндартериите изменяются артерии и вены голени и стоп. В основе патологического процесса лежит постепенно прогрессирующее сужение, затем закупорка магистральных сосудов, что приводит к уменьшению притока крови и, как следствие, к нарушению питания тканей пораженной конечности.
Всех больных эндартериитом объединяет то, что все они - заядлые курильщики.
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