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Искусственные сосуды из лосося
Исследователи из японского университета Хоккайдо сумели создать искусственные кровеносные сосуды с использованием коллагена, полученного из кожи лосося. По словам ученых, заменивших аорту у крыс, это первый подобный успешный эксперимент с применением кожи морских животных.
Специалисты решили использовать кожу рыбы в своих опытах после того, как увидели, какое количество ее выбрасывается после приготовления пищи в местных ресторанах.
На японском острове Хоккайдо ежегодно выкидывается около двух тысяч тонн лососевой кожи. Этого достаточно для производства 600 тонн коллагена. Еще одним плюсом в использовании такого сырья для создания сосудов стал тот факт, что ни один из известных вирусов не передается от лосося к человеку, поэтому применение коллагена из такой кожи является относительно безопасным. Ранее ученые создали искусственные ткани из коровьего и свиного коллагена. Однако его применение представлялось опасным в связи с риском передачи инфекционных заболеваний.
Одна из проблем, с которой столкнулись исследователи в своей работе, - это низкая устойчивость лососевого коллагена к нагреву. Обычно данный вид коллагена начинает плавиться при температуре 19 градусов Цельсия, в связи с чем его нельзя было использовать для замещения человеческих тканей. Усовершенствовав технологию, ученые укрепили связи между молекулами в коллагене, что позволило увеличить точку плавления до 55 градусов Цельсия. Полученный материал можно было применять для создания кровеносных сосудов внутренним диаметром 1,6 мм и толщиной стенки 0,6 мм. В ходе опытов с крысами искусственные сосуды имели способность расширяться и сжиматься в соответствии с сердцебиением. При этом их эластичность была ничуть не хуже, чем у обычной аорты.
Сейчас ученые намерены проверить данную технологию на больших животных, таких как собаки, сообщает Pinktentacle.
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