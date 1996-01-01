Как лечить будем?

Скажем прямо: без помощи хирурга запущенная варикозная болезнь неизлечима. Избавление в полном смысле слова несет только скальпель, хотя удаление поврежденной вены хирургическим путем - метод травматичный: после операции на ногах остаются шрамы. Правда, методики наложения швов постоянно совершенствуются, и сейчас шрамы практически незаметны, а тонкая эндоскопическая техника позволяет минимально травмировать окружающие ткани.

Склеротерапия - сравнительно простой и малотравматичный метод, имеющий, скорее, эстетический характер. Он позволяет убрать мелкие сине-красные сосудистые "звездочки".

- С помощью тонкой иглы в вену вводят специальное вещество, которое вызывает ожог внутренней стенки вены. Поврежденная вена зарастает и исчезает, - рассказывает заведующий краевым сосудистым центром Виктор Раповка. - Но это не простой внутривенный укол. Здесь должны быть очень точно рассчитаны доза и концентрация, иначе на месте просвечивающей сквозь кожу голубой жилки может образоваться темно-коричневое пигментное пятно. Поэтому склеротерапию должен делать специалист - сосудистый хирург.

Надо иметь в виду, что склеротерапия эффективна только на начальных стадиях варикоза, когда болезнь еще не смогла основательно навредить венам. Если же венозные клапаны пострадали настолько, что своей задачи (пропускать кровь только в одном направлении) не выполняют, то участок вены приходится удалять. Такая операция называется флебэктомия.

Раньше в подобных случаях применяли обычный хирургический метод - рассекали кожу вдоль вены и удаляли весь сосуд. Неизбежным последствием операции были рубцы на ногах - довольно большие и заметные. Сегодня все выглядит не столь ужасно.

Вены удаляют миниатюрными инструментами, без разрезов, через проколы, на которые даже швы накладывать не нужно. Через 3-6 месяцев следов перенесенной операции уже не видно. В наиболее сложных случаях варикозные вены удаляют специальными гибкими инструментами - зондами. Делается несколько маленьких разрезов и с помощью зонда выдергивают вену.

Правда, эндоскопическая венэктомия, когда через один прокол удаляется вся расширенная вена, пока еще у нас в крае применяется не столь часто, но мы планируем более широкое внедрение данного метода.

Операции по удалению варикозно расширенных вен делают в первой краевой и "тысячекоечной" больницах. Стоимость операции составляет порядка 8000 рублей.

Ловушка для тромбов

Как известно, кровь обладает уникальной способностью сворачиваться. Обычно это происходит, когда она вытекает из поврежденного сосуда. Но иногда кровь начинает сворачиваться прямо в сосудах. Тогда образуются тромбы, которые суживают просвет сосуда и препятствуют нормальному оттоку венозной крови.

Тромбы в венах ног могут возникнуть по различным причинам. Переломы костей и другие травмы, хирургические операции, некоторые гинекологические, урологические и онкологические заболевания... Все эти состояния благоприятствуют развитию тромбоза. Так как тромб непрерывно растет, то нередко начало его может находиться в венах голени, а конец - в полой вене, где-то посередине туловища. Если большая часть такого тромба прикреплена к внутренней стенке вены, то верхний его участок ("хвост") свободен и располагается в просвете сосуда. Случается, что отрывающийся тромб с током крови по нижней полой вене попадает в сосуды легких и закупоривает их, что может стать причиной мгновенной смерти пациента или осложнить его жизнь инвалидностью.

Сосудистые хирурги научились "ловить" оторвавшиеся тромбы прямо в нижней полой вене. Сделать это можно многими способами. Один из них - прошивание вены. Вручную или путем наложения механических швов хирург формирует в просвете вены несколько каналов. Кровь по ним проходит свободно, а тромбы задерживаются.

Оторвавшиеся тромбы можно улавливать и при помощи специального фильтра, установленного в нижнюю полую вену. Придумано множество разновидностей таких фильтров, например в виде зонтика. В сложенном виде такой "зонтик" проводится в вену и там раскрывается. "Прутья" зонтика-фильтра фиксируются на стенке сосуда. Устройство остается в вене и служит хорошей ловушкой для тромбов.

Впрочем, и прошивание вены, и установка фильтра - лишь вспомогательные меры. Они препятствуют развитию осложнений, но не могут решить главной проблемы - тромб-то продолжает находиться в вене. Надо его оттуда убрать. Но как?

Раньше для этого делали большую операцию: вскрывали брюшную полость, отыскивали саму вену, разрезали ее, удаляли тромб.

Сегодня тромб из нижней полой вены удаляют при помощи устройства, которое состоит из длинного гибкого зонда-катетера, на одном конце которого помещен своеобразный капюшон. Через крохотный разрез на шее катетер с капюшоном вводится в нижнюю полую вену. Там капюшон надевается на свободный конец тромба. Через катетер и капюшон протянута металлическая петля, и как только тромб будет "пойман", капюшон затягивается петлей, наподобие кисета. Затем катетер выводится наружу, а вместе с ним из сосуда удаляется и "откусанный" тромб. Если полностью убрать тромб не удалось, процедура повторяется до тех пор, пока тромбов в нижней полой вене не останется вовсе.

Протез для сосуда

Флебология (наука о венах) - это лишь малая часть работы сосудистых хирургов. Высший пилотаж - операции на аорте, почечных и сонных артериях, стентирование сосудов, лечение аневризм (разрывов артерий). И они, надо сказать, выполняются в краевом сосудистом центре на уровне лучших мировых стандартов.

Профессор Виктор Раповка - член Европейского общества сосудистых хирургов, ученик главного сосудистого хирурга России Анатолия Покровского. Прошел стажировку в США и Великобритании, а в 2001 году сделал первую в крае операцию на сердце - аортокоронарное шунтирование.

Но атеросклероз поражает не только сосуды сердца. При атеросклеротическом поражении сосудов подвздошных артерий может развиться синдром Лериша, когда из-за сильных болей человек просто не может ходить. При сужении сосудов сонных артерий возникает нарушение кровоснабжения мозга, приводящее к инсультам. Атеросклероз аорты чреват развитием ишемической болезни. "И мы, как водопроводчики меняют трубы, заменяем пораженные сосуды искусственными", - проводит аналогию профессор Раповка.

А искусственные сосуды, надо сказать, действительно очень похожи на гофрированные шланги, идущие в комплекте с сантехническими изделиями. Отличие в том, что они эластичнее, мягче.

Хирурги вырезают забитые атеросклеротическими бляшками сосуды и заменяют их протезами. Операция эта довольно сложная, делается только в сосудистом центре первой краевой больницы. Ежегодно делается порядка 60 таких операций, хотя надо делать гораздо больше - потребность в таких операциях довольно велика. Но, опять же, все упирается в бедность нашей медицины. И если раньше протезы для центра сосудистой хирургии закупались администрацией края, то сейчас их приходится покупать самим больным.

Стоимость отечественного протеза - порядка 150 долларов, импортного - 500-600 долларов. А полностью оперативное лечение обойдется примерно в 40 тысяч рублей. Сюда входит обследование, стоимость расходных материалов и лекарств, так как из Фонда обязательного медицинского страхования на медпрепараты для лечения больного выделяется всего 54 рубля в день.