Варикоз с левой ноги

Когда с человеком творится что-то не то, говорят: наверное, с левой ноги встал. С нее, бедняжки, и варикозная болезнь начинается. Так что подозрительные "прожилки" ищите в первую очередь именно на ней.

- Хроническая венозная недостаточность - болезнь коварная, - говорит главный сосудистый хирург Приморского края, заведующий краевым сосудистым центром, доктор медицинских наук профессор Виктор РАПОВКА. - Она дает о себе знать задолго до того, как явные ее признаки можно будет увидеть невооруженным глазом. И пока человек снимает боль и тяжесть в ногах растираниями и теплыми ванночками, болезнь прогрессирует. Так что к сосудистым хирургам пациенты, как правило, поступают уже в запущенном состоянии.

- Виктор Григорьевич, чем вызваны болезни вен?

- Проблемы с венами - это расплата человечества за прямохождение. Почему одним удается избежать варикозной болезни, а другим - нет, однозначно ответить сложно - о причинах варикоза ученые спорят до сих пор. Но не последнюю роль играет наследственная предрасположенность.

Варикозное расширение вен - это заболевание подкожных вен ног, связанное с утратой стенкой вены прочности и эластичности. У некоторых людей соединительная ткань, которая укрепляет стенки вен, от рождения ослаблена. В результате пораженная вена начинает расширяться, стенка ее истончается настолько, что малейшая травма может привести к тяжелому кровотечению.

Другие причины развития варикозной болезни - сидячая или связанная с длительным стоянием на ногах работа, избыточный вес, курение и злоупотребление алкоголем. Вредны для вен продолжительные авиаперелеты и поездки на автомобиле или в поезде. Не в радость им и высокие каблуки. Обездвиженность мышц голени нарушает правильную циркуляцию крови и приводит к варикозу. А сидение "нога на ногу" пережимает вены и также способствует их расширению.

От варикозной болезни не застрахован никто - ни молодые, ни пожилые, ни мужчины, ни женщины. Но у женщин она встречается чаще. По статистике, у каждой четвертой российской женщины имеется варикозное расширение вен.

Виноваты гормоны

- Почему природа так несправедлива к слабому полу?

- В этом виновны женские половые гормоны, эстрогены, которые приводят к расслаблению эластичной мембраны венозной стенки. Во время беременности, когда вырабатывается большое количество эстрогенов, всегда появляется варикозное расширение вен. После родов, когда гормональный фон нормализуется, оно уменьшается или вовсе исчезает, но это бывает в редких случаях.

Настоящий бич для вен - гормональные противозачаточные таблетки. Они не только расслабляют венозную стенку, но и сгущают кровь, что повышает риск образования тромбов.

- То есть от гормональных контрацептивов следует отказаться?

- Да. Я советую принимать гормональные таблетки лишь в случае крайней необходимости. Если это связано с каким-то заболеванием. Но при этом в обязательном порядке нужно принимать флеботропные препараты. Если же нет острой необходимости в приеме гормональных препаратов, то от них лучше отказаться. Есть ведь и другие, более безопасные методы контрацепции.

- Почему варикоз начинается именно с левой ноги?

- К этому имеется анатомическая предрасположенность. Общая подвздошная вена, которая находится у нас в животе, слева передавливается подвздошной артерией. В результате давление в левой ноге всегда выше, чем в правой. И если возникает варикоз, он чаще возникает с левой ноги.

- Как не прозевать первые признаки варикоза?

- Первые признаки варикозной болезни - чувство тяжести в ногах. И даже если расширенные вены на них еще не появились, необходима консультация сосудистого хирурга.

Арсенал лечения варикозной болезни очень широк. Есть масса препаратов, которые назначаются индивидуально. Варикозная болезнь - это хроническое заболевание, требующее постоянного внимания. Дважды в год необходимо принимать курс препаратов, повышающих тонус венозной стенки и понижающих свертываемость крови. Плюс ношение эластичных изделий (гольфы, чулки, колготки). И хотя завязавшиеся на венах узлы от такого лечения, не исчезнут, но зато и новые не появятся. К сожалению, без хирургического лечения можно только затормозить развитие болезни, но добиться исчезновения варикоза нельзя.

- То есть без операции не обойтись?

- Если человек не хочет делать операцию или к операции есть противопоказания, то самое лучшее - прием флеботропных препаратов и ношение эластичных изделий. К примеру, семидесятилетней бабушке операцию можно и не делать. Ношение эластичного бинта будет вполне достаточным. Это позволит улучшить качество жизни.

- А как насчет облучения вен лазером?

- Лазер применяют для удаления "звездочек". Это фактически косметологическая процедура. Варикозную болезнь лазером не вылечишь. Лечить варикоз надо не в косметологических клиниках, а в специализированном лечебном учреждении - сосудистом центре при краевой клинической больнице №1.

Не спешите к Дуремару

- Сегодня модно лечиться пиявками. Говорят, и от варикоза помогает. Это так?

- Пиявками Дуремар лечил Буратино. Я удивляюсь людям! Ну врачи - понятно. Им хочется заработать. А больные? При современном развитии фармакопеи, при современном развитии флебологии ставить пиявки - это самый настоящий анахронизм. Это все равно что лечиться кровопусканиями, которые практиковались в XIV веке. Пиявки - это самое настоящее шарлатанство. Вот так и напишите!

Во-первых, при варикозной болезни в результате нарушения нормального кровоснабжения на коже после укуса пиявок остаются пожизненные рубцы и пигментные пятна. Во-вторых, пиявки могут внести в ранку инфекцию. У меня были больные с инфицированными ранами, а потом и трофическими язвами после "лечения" пиявками. Ведь что такое пиявка? Это паразит! Тот же самый глист. Но с глистами мы боремся, а пиявки на себя ставим!

- Что такое тромбофлебит?

- Тромбофлебит - это воспаление стенки вены с образованием в ее просвете быстро растущего тромба. Как правило, тромбофлебит - это осложнение запущенной варикозной болезни. Тромбофлебит всегда сопровождается небольшим повышением температуры тела (до 37,5°С), болью и покраснением кожи по ходу вены. Сама варикозная вена становится плотной и резко болезненной. Опасность тромбофлебита заключается в том, что тромб может оторваться и попасть в легочную артерию. А это уже угроза не только здоровью - жизни. При остром тромбофлебите требуется немедленная госпитализация, а иногда и экстренная операция.

Вот поэтому с варикозом необходимо бороться, не дожидаясь осложнений. Но если заниматься самолечением либо лечить вены в косметологических клиниках, то это может иметь печальные последствия. Таких больных у нас очень много.

- Одна моя знакомая сломала ногу. Ногу загипсовали. А в результате развился тромбоз. Можно было этого избежать?

- При наложении гипса нога обездвижена, кровь застаивается - и развивается тромбоз. Сняли гипс, а нога отекшая. Возникло хроническое заболевание, которое потом приходится лечить всю жизнь. К сожалению, тромбоз не излечивается, и функция конечностей полностью не восстанавливается. Больным, которым наложили гипс, необходимо заниматься профилактикой - делать гимнастические упражнения, чаще шевелить ногой, сжимать-разжимать икроножные мышцы. Нога обязательно должна быть в приподнятом положении. Кроме того, необходимо принимать флеботропные препараты. Самое простое - таблетка аспирина в день. Это способствует профилактике флеботромбозов. Если фиксация конечности длительная, дополнительно придется принимать антикоагулянтные препараты. Надо напомнить об этом травматологу.

«Антиварикозные» правила

По возможности исключите длительное стояние на ногах и делайте перерывы в работе, чтобы размяться. Мышечные сокращения помогаюет крови продвигаться по направлению к сердцу, уменьшая нагрузку на сосуды. Именно поэтому от варикозной болезни можно уйти (в прямом смысле слова). При этом не обязательно заниматься спортивной ходьбой - достаточно пройти пешком автобусную остановку или подняться по лестнице, не дожидаясь лифта.

Варикоз впервые проявляется при беременности, когда меняется гормональный фон и возрастает нагрузка на ноги, поэтому беременным рекомендуют специальные поддерживающие колготки и бандаж.

Во многих американских фильмах полицейские сидят, положив ноги на стол. И это не дурное воспитание, а забота о собственном здоровье: уменьшение нагрузки на вены препятствует развитию варикоза. Нам с вами полицейская специфика чужда, поэтому подставим под ноги небольшую табуретку - она поможет натруженным венам.

Обувь надо выбирать максимально комфортную. Высокие каблуки приемлемы только в особо ответственных случаях.

Холодная вода - отличное тонизирующее средство. Если у вас не хватает духу облиться с головы до ног, обливайте хотя бы ноги. Можно протирать их кусочками льда или замороженными отварами лекарственных трав (ромашки, шалфея, коры дуба). Эта несложная процедура снимет усталость в конце дня и предотвратит отеки.