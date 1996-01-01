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Арника остановит кровь
Арника
Арника - старинное народное средство, применявшееся еще в XI веке. В прошлом арника горная считалась эффективным лекарством от различных болезней дыхательных и пищеварительных органов.
В медицине используют цветочные корзинки растения. В них содержатся дубильные вещества, смолы, органические кислоты (фумаровая, яблочная, молочная), эфирное масло, витамины, белки, сахар, инулин, холин, алкалоиды, красящие вещества.
Арника оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему, тонизирует сердечную мышцу, действует желчегонно и способствует заживлению ран.
Настойка арники применяется как кровоостанавливающее средство в гинекологической и акушерской практике и при воспалительных процессах, используется и как наружное средство при ушибах и мелких ранах.
Настойку и настои из цветков арники назначают также при стенокардии, миокардитах, гипертонической болезни, кардиосклерозе.
При передозировке препаратов арники могут наблюдаться озноб, одышка, тошнота, потливость, боли в животе, понос или запор, рвота. В ряде случаев может нарушаться деятельность сердечно-сосудистой системы.
Настой цветков арники: 1 ст. ложка цветков помещают в эмалированную посуду, заливают стаканом горячей воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей воде (на водяной бане) 15 мин, охлаждают, процеживают, отжимают, доливают кипяченой водой до первоначального объема (200 мл).
Принимают по 1 ст. ложке 3 раза в день после еды на молоке как кровоостанавливающее и желчегонное средство. Настой хранят в темном месте не более 2 суток.
Арония черноплодная
Используют плоды аронии, содержащие сахар, яблочную и другие органические кислоты, пектиновые и дубильные вещества, каротин, витамины А, В1, В2, С, Е, Р, РР, соли бора, железа, йода, марганца, меди, молибдена.
Лекарственная форма - витамин Р (порошок) из аронии применяется в профилактических и лечебных целях при гипо- и авитаминозе витамина Р, нарушениях проницаемости сосудов, лучевой болезни, ревматизме, гипертонической болезни и других заболеваниях.
Сладко-кислые терпкие плоды используют как поливитаминное средство при астении, малокровии, гиповитаминозах. В течение 2-3 недель рекомендуют ежедневно съедать за 2-3 раза 250-300 г свежих плодов вместе с черной смородиной, отваром шиповника или драже аскорбиновой кислоты. Зимой пьют настой сухих плодов (2-4 столовые ложки заливают в термосе 2 стаканами кипятка, выпивают на следующий день за 3 приема по 1/2 стакана за 30 минут до еды).
Препараты из плодов показаны при гипертонии, атеросклерозе и тиреотоксикозе. При лечении гипертонии иногда назначают сок аронии (по 50 г 3 раза в день за 30 минут до еды в течение 10 дней) или по 100 г плодов 3 раза в день.
Арония противопоказана при повышенной свертываемости крови, гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гипотонии.
Астрагал
Трава астрагала содержит полисахаридный комплекс, соли глицирризиновой кислоты, органические кислоты, тритерпеновые сапонины, флавоноиды, микроэлементы, минеральные соли, слизистые вещества. Настой травы астрагала показан к применению в начальной стадии гипертонической болезни, при хронической недостаточности кровообращения I и II стадии со склонностью к спазму коронарных сосудов.
В народной медицине водный настой травы применяют как тонизирующее средство при усталости, головной боли.
Багульник
Известен как лекарство с XII века. В медицине применяют молодые стебли и листья для лечения туберкулеза легких, пневмонии, трахеита, кашля, астмы, коклюша, бронхита, ларингита. Наружно для лечения хронического ревматизма. Препараты багульника обладают отхаркивающим, мочегонным, антисептическим и антипаразитарным действием. Иногда им окуривают комнаты и шкафы для уничтожения моли и клопов.
Иногда багульник назначают при спастических энтероколитах. Жидкая часть эфирного масла (элеоптен) в виде 10%-ного раствора в льняном масле эффективна для лечения гриппа и острых ринитов.
Используется в гомеопатии для лечения заболеваний суставов и остеохондрозов.
Багульник применяется в форме настоя и отваров. Обычно заваривают две столовые ложки олиственных веточек на 200 г кипятка, настаивают час, пьют по 2 ст. ложки 3-5 раз в день при астме, коклюше, ревматизме. В гомеопатии для лечения ревматизма, рака, ушибов применяют мазь из багульника "Ледум".
Сушить заготовленные веточки нужно только в проветриваемых помещениях, так как запах эфирных масел багульника вызывает головную боль, а иногда и нарушения дыхания и сердечной деятельности.
Неправильная дозировка может вызвать воспаление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта.
Продолжение следует
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