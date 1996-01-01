Ярмарка здоровья: шаг к здоровью региона

Один из приоритетов нацпроекта "Здоровье" - сохранение здоровья российских граждан. За прошедший год государством сделано немало. И все-таки работы в этом направлении остается много и хватает всем. Важным вкладом в сохранение здоровья населения Приморского края стали Ярмарки здоровья, организуемые Ротари-клубом "Владивосток-Центр" совместно со специалистами Дальневосточного окружного медицинского центра с 2001 года.

Досье Ярмарка здоровья - благотворительная акция, которая проводится Ротари-клубами, общественными организациями и медицинскими учреждениями с целью повышения заинтересованности населения в сохранении здоровья и ведении здорового образа жизни. Мероприятие подразумевает разные формы: обучение заботе о здоровье, основанное на лекциях специалистов и демонстрации медицинских экспонатов, скрининг - экспресс-тесты на уровень глюкозы, гемоглобина и холестерина, измерение артериального давления, ЭКГ, УЗИ и т.д. - и оценку выявленных изменений. Проект возник на Аляске, где успешно проводится уже около 20 лет силами Ротари-клубов, общественных организаций, медучреждений и добровольцев. В России реализуется с 2000 года. В Приморье первая Ярмарка здоровья прошла в 2001 г. А в 2002-м на базе ДВОМЦ был создан координационный центр, курирующий проведение Ярмарок здоровья по всей России.

История проекта

Все началось в 1999 году, когда во время очередного визита в Приморье губернатор ротарианского округа 5010 Стив ЙОШИДА, общаясь с врачами, поинтересовался, чем международное ротарианское движение может помочь российской медицине. И каково же было его удивление, когда врачи пожаловались не на нехватку денег и оборудования, а на недостаток хороших медицинских образовательных программ для населения. В ноябре 2000 г. в г.Хомер (Аляска) на ежегодную Ярмарку здоровья были приглашены несколько ротарианцев и медиков из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Елизово и Южно-Сахалинска. Увиденное настолько впечатлило россиян, что члены Ротари-клуба "Владивосток-Центр" Ирина РУБАШЕК и Евгения КЛОКОВА предложили реализовать этот проект во Владивостоке. Инициатива клуба нашла поддержку в Департаменте здравоохранения администрации Приморского края и Дальневосточном окружном медицинском центре (ДВОМЦ), возглавляемом Анатолием ГОРШЕЕВЫМ.

"Мы очень волновались, готовясь к этому мероприятию: придут ли люди? - вспоминает Ирина Рубашек. - Тем более что посмотреть, как мы проведем Ярмарку здоровья, приехали несколько делегаций ротарианцев не только из разных уголков России, но и из других стран. Но волнения оказались напрасными: подъехав ранним утром к зданию краевой администрации - месту проведения мероприятия, - увидели толпу людей, желающих попасть на Ярмарку здоровья. Многие из них специально приехали из отдаленных районов края.

В итоге в этот день около 1000 приморцев проверили состояние своего здоровья и получили по результатам обследования индивидуальные консультации у нужных специалистов. Кстати, американские коллеги были очень удивлены: в США в подобных мероприятиях участвуют только представители среднего медицинского персонала и волонтеры, у нас же прием пациентов добровольно вели квалифицированные врачи. И эта тенденция сохраняется до сих пор!

Большой интерес вызвала и образовательная часть Ярмарки здоровья: американские ротарианцы привезли с собой уникальные медицинские экспонаты, наглядно демонстрирующие последствия вредных привычек и оказывающие очень сильное эмоциональное воздействие, особенно на молодежь. И поскольку востребованность этой формы профилактики заболеваний и сохранения здоровья была налицо, мы решили сделать эти мероприятия регулярными.

Ярмарка по вызову

Стремительный рост заявок из отдаленных уголков Приморья привел к организации выездных Ярмарок здоровья. Ведь если у горожан есть возможность пройти необходимые обследования, то жители отдаленных районов края часто ее лишены.

Ротари-клубу "Владивосток-Центр" удалось сформировать дружную выездную бригаду из врачей ДВОМЦ, студентов медицинского университета и волонтеров. На средства ротарианского гранта, полученного совместно с одним из южнокорейских Ротари-клубов, был приобретен 15-местный автобус. Благодаря этому мобильные Ярмарки здоровья посетили жители острова Попова, мыса Песчаного, порта Восточного, Посьета и многих других населенных пунктов Приморья. Востребованными оказались все формы: и скрининговые, и образовательные, и комбинированные. Любая становилась ярким и зрелищным мероприятием - настоящим праздником здоровья.

"Уникальная 2-дневная Ярмарка здоровья состоялась в прошлом году в порту Восточном, - рассказывает координатор проекта Евгения Клокова. - В первый день жители близлежащих сел и поселков получили целый комплекс медицинских услуг, включая экспресс-диагностику диабета и остеопороза, снятие ЭКГ и консультации хирурга, гинеколога, невролога, эндокринолога и ревматолога. Второй день был посвящен профилактике вредных привычек. Неизгладимое впечатление на местных подростков произвели медицинские экспонаты, привезенные американскими ротарианцами с Аляски Стивом Йошида, Мейнардом и Мери-Энн ГРОСС и наглядно демонстрирующие разрушительные последствия курения и злоупотребления алкоголем: "курящая кукла", "алкогольные очки" и др. Кстати, рядом с "легкими курильщика" молодые люди добровольно оставляли пачки сигарет, решив избавиться от курения".

"Очень популярны тематические выезды, - добавляет Ирина Рубашек. - Например, касающиеся профилактики атеросклероза или остеопороза. Последнее заболевание для нашего региона особенно актуально, поэтому в 2004 году Ротари-клубом "Владивосток-Центр" на средства ротарианского гранта был приобретен ультразвуковой костный денситометр, который используется на всех Ярмарках здоровья. С его помощью всего за 2-3 минуты можно измерить плотность костей.

Распространение опыта

"Успех приморских Ярмарок здоровья подвиг ротарианцев из других городов последовать нашему примеру, - продолжает Евгения Клокова. - Стало ясно, что именно этот проект - яркий, интересный и универсальный - может объединить все клубы и стать приоритетом деятельности Ротари-движения в России. Для распространения опыта организации Ярмарок здоровья в 2002 году с помощью Фонда российско-американского делового сотрудничества на базе ДВОМЦ был создан координационный Российский центр Ярмарок здоровья, который возглавила к.м.н., доцент Ирина Рубашек, курирующая в нашем клубе медицинские проекты. Среди задач центра - методическое обеспечение вновь проводимых мероприятий, тренинг-семинары для врачей, студентов - медиков, медсестер и представителей общественных организаций. Кроме того, на его базе создана постоянно действующая экспозиция уникальных медицинских экспонатов".

Ирина Рубашек и Евгения Клокова в качестве тренеров проекта побывали во многих российских городах, и где бы ни проходили Ярмарки здоровья - в Находке или Уссурийске, Хабаровске или Елизово, Корсакове или Палатке, Эссо или Анавгае - везде они пользовались неизменным успехом. Перешагнув границы Дальнего Востока, проект уверенно шагает по стране: сегодня в нем участвуют 15 ротарианских клубов России, включая московский. И есть все основания полагать, что он перешагнет и рамки России.

Более того, Ротари-клуб "Владивосток-Центр" в 2006 году удостоен самого большого гранта Ротари Интернэшнл - 3Н. Это позволит не только вывести на еще более высокий уровень уже работающие центры Ярмарок здоровья, но и создать не менее семи новых. В скором времени они откроются в Москве и Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Дубне, Твери, Благовещенске и Чите.

"В каждом регионе свой "букет заболеваний", а значит, своя специфика работы ярмарок, - резюмирует Ирина Рубашек. - Задача Ротари-клубов - найти "болевые точки" региона и попытаться помочь его населению. Мы не обещаем невозможного. Главное предназначение Ярмарки здоровья - дать человеку мотивацию для выбора тех изменений, которые помогут ему продвинуться к здоровому образу жизни. А для этого необходимо сделать осознанный выбор тех жизненных привычек, что улучшат здоровье и изменят качество жизни".