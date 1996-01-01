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На уровне субъектов Федерации есть недоработки
- На федеральном уровне в начале года не были решены организационные вопросы, с опозданием принимались нормативные документы. Были срывы сроков поставки и монтажа медицинского оборудования. Без учета климатических особенностей шли поставки санитарного транспорта в северные регионы. До настоящего времени не определен источник финансирования дополнительных расходов, связанных с увеличением размера средней заработной платы (отпускные, оплата листков нетрудоспособности и др.).
Однако далеко не все проблемы исходили из федерального центра. Немало недоработок было и на уровне субъектов Федерации и муниципальных образований. В Республике Саха (Якутия), Еврейской автономной области, например, не были своевременно приняты законы о наделении муниципальных образований отдельными государственными полномочиями по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи.
Установлено 24 факта нецелевого использования бюджетных средств в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Амурской областях (на оплату услуг по родовым сертификатам и труда работников). Были выявлены нарушения трудовых прав медицинских работников в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Камчатской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях.
В Хабаровском крае имело место не соблюдение условий хранения санитарного транспорта и дорогостоящего медицинского оборудования в нем, в ряде учреждений здравоохранения не используется установленное в автомобилях оборудование. Не решены проблемы дополнительной диспансеризации: в учреждениях здравоохранения отсутствует необходимое диагностическое оборудование, нет узких специалистов во многих муниципальных образованиях (чаще всего это - урологи и эндокринологи). Так, в Еврейской автономной области только 1 эндокринолог.
Кроме того, нередки были ошибки при составлении заявок на оборудование. Обращения субъектов по вопросу смены адреса поставки диагностического оборудования в Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Корякском и Чукотском автономных округах привели к срыву поставки. Во всех субъектах Российской Федерации округа не соблюдались сроки подготовки помещений для поставляемого оборудования, особенно рентгенологического. В бюджетах субъектов и муниципальных образований не были предусмотрены средства на приобретение расходных материалов для лабораторного и диагностического оборудования, в результате чего часть приборов простаивала. К этому же результату привело и отсутствие подготовленных специалистов для работы на этом оборудовании в Приморском крае, Амурской области, Еврейской автономной области.
В 2007 г. нужно в первую очередь обратить внимание на подготовку необходимых специалистов. Кроме этого, все лечебные учреждения должны пройти лицензирование, в противном случае со второго полугодия прокуратура закроет все учреждения, которые осуществляют медицинскую деятельность в нарушение законодательства.
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