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Приказали долго жить
Уже больше года на территории РФ реализуется приоритетный национальный проект (ПНП) "Здоровье", и первые итоги уже подведены. Главный из них - здравоохранение регионов получило мощные финансовые вливания, которых не было на протяжении многих лет. Однако в регионах, а особенно в таком, как Дальний Восток, где населенные пункты разбросаны по огромной территории, в реализации проекта есть свои сложности. Например, здесь медленно проходит диспансеризация населения, в муниципальных образованиях не хватает узких специалистов, транспорт, поставляемый в рамках проекта, не всегда может быть использован по назначению из-за сложных климатических условий. Трудно решается вопрос с выплатами медицинскому персоналу в Якутии, на Чукотке, в Корякии, не решена проблема с очередями в поликлиниках. Все это добавляет ложку дегтя в оптимистичные отчеты Министерства здравоохранения РФ о реализации ПНП "Здоровье"
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