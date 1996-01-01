Сердце не камень - поддается тренировке

Кардиотренажер - лучшее средство для укрепления сердечной мышцы. Другое предназначение этих умных машин - избавление от лишних жировых запасов, что опять же позитивно сказывается на состоянии сердечной мышцы.

Главный фактор успешности занятий - должная частота сердечных сокращений. Потому важнейший элемент тренировки - кардиодатчик-пульсомер. Самый простой - прищепка на мочку уха. На беговых тренажерах он используется редко, так как соскальзывает при тряске. Поэтому более распространены нагрудные резиновые полоски. Наиболее же точное измерение пульса обеспечивает налобный датчик. Показания кардиодатчика соотносятся с индивидуальной максимальной частотой пульса (МЧП). Чтобы рассчитать ее величину, надо из 220 вычесть свой возраст. Как правило, эффективное сжигание жира происходит при пульсе, чья частота составляет 60-70% от МЧП. На первых шагах к здоровой жизни пульс во время занятий должен составлять 60-65% от МЧП, при средней подготовленности - 65-70. Более же точными рекомендациями вас снабдит профессиональный тренер.

Все кардиоагрегаты делятся на четыре группы: беговые дорожки, велотренажеры, степперы и эллиптические тренажеры.

Самый популярный из них - беговая дорожка. Действительно, бег и ходьба - наиболее естественные виды физических упражнений. Помимо прочего, это прекрасный способ поднять настроение и обрести душевное равновесие. За спиной останутся и капризы домашних, и глупый спор с коллегой. Несмотря на высокую цену, именно беговую дорожку сегодня предпочитают приобретать в качестве домашнего тренажера.

Дорожки бывают либо механические, либо электрические. Компактную и сравнительно недорогую механическую беговую дорожку человек "толкает" самостоятельно. Здесь и таится опасность: подустав, бегун движется гораздо медленнее, эффективность тренировки снижается. Электрическую дорожку "обмануть" невозможно: нагрузка регулируется только углом наклона бегового полотна и скоростью его движения.

Самые "продвинутые" дорожки умеют автоматически изменять нагрузку в зависимости от пульса, способны предложить больше десятка программ тренировок и выставить фитнес-оценку вашей работы.

Однако в любой беговой дорожке важнее всего не электронная начинка, а система амортизации полотна. Специальные материалы гасят вредную нагрузку на позвоночник и суставы.

Степперы имитируют ходьбу по лестнице, о которой мы стали постепенно забывать. Степпер развивает выносливость, а также поддерживает в форме самые проблемные женские зоны - бедра и ягодицы. Это самый "суровый" тренажер, созданный для фанатов фитнеса. В современных моделях можно не только программировать нагрузку в зависимости от пульса, но и учитывать вес и расход калорий. Бедный родственник дорогих моделей - мини-степпер, состоящий из двух небольших педалей без поручней. Нагрузку программируешь сам: чем ближе становишься к основанию педалей, тем тяжелее шагать.

Тем же, кто не любит ходить пешком, предназначены велотренажеры (пожалуй, это самые известные аппараты). Крутя педали в спальне перед работой, легко представить себя где-нибудь в отдаленной части парка или в лесу. Заодно получается приличная нагрузка на мышцы ног и живота. Велотренажеры последнего поколения подбирают программу в соответствии с запасом времени на тренировку, потребной для "путешествия" дистанцией и опять же оптимальным значением пульса.

Последняя кардионовинка - эллиптические тренажеры, синтез велосипеда, степпера и беговой дорожки. Их отличительная черта - новая, эллиптическая амплитуда движения педалей, больше всего похожая на естественную ходьбу. Можно двигаться не только вперед, но и "назад", развивая различные группы мышц. Подвижные ручки позволяют попутно тренировать руки, плечи и грудь. Основное преимущество - безопасность для коленных и голеностопных суставов.

В общем, каждый может подобрать кардиотренажер по сердцу. Однако, улучшая себя изнутри и снаружи, помните об особенностях собственного организма. Велотренажеры не рекомендуются при заболеваниях позвоночника, так как дают большую нагрузку на поясницу. Степпер опасен повышенной нагрузкой на тазобедренный сустав, беговая дорожка - на голеностоп.