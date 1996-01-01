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Фитнес на рабочем месте
Вот всего несколько вариантов упражнений на рабочем месте. Таким видом фитнеса можно заниматься в любую свободную минуту и даже во время разговора по телефону. Не обязательно выполнять все упражнения сразу, можно разбить их на части и придумать свои вариации. Если вы будете делать такую гимнастику всем отделом, то рабочий фитнес превратится в веселое коллективное занятие. Ежедневные занятия такого рода помогут тонизировать мышцы вашего тела и предотвратить многие профессиональные "сидячие" заболевания.
Начнем с упражнений для лица и головы:
некоторые действия могут со стороны показаться несколько странными, поэтому лучше предупредить коллег заранее или вовсе подключить их к выполнению упражнений. Итак, поднимите брови и раскройте глаза как можно шире, одновременно вытягивая язык как можно дальше. Оставайтесь в таком положении 5-10 секунд, повторите упражнение 3-5 раз;
медленно наклоняйте голову вперед и назад, задерживаясь в максимальной точке наклона на 5-10 секунд. Верните голову в прямое положение и расслабьте мышцы шеи. Повторите 3-5 раза;
наклоните голову, вправо стараясь коснуться ухом плеча. Плечи остаются расслабленными и не поднимаются к уху. Задержитесь в таком положении 5-10 секунд. Повторите то же самое с левым плечом;
медленно поверните голову влево, пока не почувствуете напряжения мышц шеи. Задержитесь в этом положении 5-10 секунд, проделайте такие же повороты вправо (3-5 раз).
Упражнения для рук и плеч:
поднимите плечи к ушам (как будто вы говорите "я не знаю"), задержите на 5-10 секунд и опустите в нормальное положение. Повторите 3-5 раз;
медленно проделайте круговые движения плечами 5 раз вперед и 5 раз назад;
сцепите руки в замок и вытяните ладонями вверх, как будто вы потягиваетесь. Повторите несколько раз;
стоя прямо сцепите руки в замок за спиной и вращайте локтевые суставы вправо и влево. Руки при этом максимально вытянуты;
сцепленные руки вытяните перед собой ладонями от себя. Задержитесь в таком положении 5-10 секунд;
сцепите руки за головой, локти при этом расправлены. Сдвиньте лопатки и задержитесь в таком положении 5-10 секунд. Повторите упражнение 3-5 раз;
поднимите руки над головой и обхватите правой кистью левый локоть, стараясь прижать его к голове так, чтобы вы почувствовали напряжение в мышцах. Проделайте то же самое с правым локтем;
с помощью правой руки постарайтесь прижать локтевой сустав левой руки к правому плечу и наоборот. Проделайте упражнение 3-5 раз;
исходное положение, стоя, руки опущены вниз. Скрестите выпрямленные руки перед собой и на вдохе поднимите их над головой. На выдохе опустите руки вниз через стороны. Повторите 3-5 раз.
Упражнения для кистей и запястий:
кисти рук направлены вверх, пальцы выпрямлены. Согните пальцы обеих рук во второй фаланге, задержите несколько секунд в таком положении, затем согните руку в кулак. Снова распрямите пальцы и повторите упражнение 3-5 раз;
согните руку в кулак, большой палец выпрямлен и направлен вверх. Проделайте большим пальцем круговые движения по и против часовой стрелки. Можно одновременно задействовать обе руки;
сложите распрямленные ладони перед собой и толкайте сначала левой ладонью правую, а затем наоборот;
локти согнуты под прямым углом, правой рукой постарайтесь согнуть левую кисть как можно дальше вниз, а затем вверх. Повторите 3-5 раз, проделайте то же самое с правой кистью;
ладони выпрямлены, пальцы сложены вместе. Поворачивайте ладони вверх и вниз до предела (3-5 раз). Теперь постарайтесь повернуть ладонь как можно дальше вправо и влево.
Упражнения для спины:
сидя прямо, обхватите руками левое колено, оторвите левую ногу от пола и поднимите вверх, стараясь при этом коснуться носом левого колена. Поставьте ногу на пол. Повторите 3-5 раз, затем с правой ногой;
исходное положение стоя, ноги полусогнуты в коленях. Поставьте ладони на нижнюю часть спины, пальцы направлены вниз, делайте толкательные движения, ладонями вперед, прогибая тем временем спину назад. Это упражнение очень полезно после длительного сидения;
сцепите распрямленные руки над головой и постарайтесь нагнуть корпус как можно дальше вправо, а затем влево. Повторите упражнение 3-5 раз;
сидя на стуле, положите левую ногу на правую, обопритесь правой рукой о левую ногу и слегка надавите на нее. Голова повернута к левому плечу. Задержитесь в этом положении 5-10 секунд и повторите в противоположном направлении.
Ноги и щиколотки:
исходное положение стоя. Обопритесь рукой о стену или спинку стула. Согните левую ногу, колено направлено вниз. Держась левой рукой за щиколотку, постарайтесь притянуть левую ногу как можно плотнее к ягодицам. Задержитесь в таком положении 5-10 секунд, повторите с правой ногой;
в положении стоя обопритесь распрямленной левой ногой о стабильную поверхность высотой до колена или ниже. Держа руки за спиной, постарайтесь наклонить корпус как можно ближе к колену, не сгибая ног. Задержитесь несколько мгновений в этом положении и повторите то же самое с правой ногой;
исходное положение: сидя на стуле с выпрямленной спиной и не касаясь спинки стула, ноги стоят на полу. Поднимите распрямленную ногу 10-15 см над полом, задержитесь 5-10 секунд в этом положении, сделайте ступней круговые движения и повторите с другой ногой.
Чтобы получить прилив энергии в середине рабочего дня, используйте простую дыхательную технику: глубокий вдох полной грудью через нос (4 сек.) и выдох через нос (4 сек.). Дыхание диафрагмой или животом обогащает кровь и головной мозг дополнительным кислородом. Подышав таким образом около минуты, вы не только снимаете стресс и накопившееся раздражение, но и отдыхаете.
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