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Врачам будет что почитать
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" Минздрав РФ начал распространение бесплатной методической литературы для медицинских специалистов и создал Всероссийский медицинский портал (www.bibliomed.ru) для медицинских работников первичного звена, преподавателей и студентов медицинских вузов.
Одно из главных направлений нового портала - создание крупной электронной библиотеки с тем, чтобы обеспечить доступ к методическим руководствам, пособиям и материалам, а также информации о реализации национального проекта в области здравоохранения.
Обеспечение медицинского сообщества современными информационно-методическими материалами необходимо для повышения квалификации медицинских работников, усиления качества первичной медико-санитарной помощи, совершенствования методов профилактики, раннего выявления заболеваний. Материал для книг собран на основе клинических рекомендаций российских профессиональных медицинских обществ, адаптированных к условиям работы врача первичного звена. Внедрение рекомендаций в практическую работу уменьшает число врачебных ошибок, облегчает принятие рациональных решений, позволяет избежать использования неэффективных методов диагностики и лечения и в результате повысить качество медицинской помощи. Общий тираж книг и пособий составит более 1 млн экземпляров. В подготовке книг принимали участие более 250 ведущих специалистов России по 26 специальностям.
Список пособий включает в себя такие издания, как: "Гастроэнтерология. Схемы лечения", "Терапевтический справочник. Неврология", "ЭКГ для врача общей практики", "Руководство по первичной медико-санитарной помощи", "Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии", "Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии", "Руководство для врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи", "Руководство по амбулаторно-поликлинической кардиологии", "Руководство по клиническому обследованию больного", "Руководство по медицинской профилактике", "Руководство по лабораторным методам диагностики", "Руководство для средних медицинских работников"; информационно-методические брошюры, предназначенные для преподавателей и студентов; материалы на компакт-дисках: "Консультант врача по терапии", "Консультант врача по педиатрии", методические пособия: аналитические материалы по опыту работы субъектов РФ по реализации мероприятий ПНП в сфере здравоохранения, сборник НПА, методические рекомендации, статистические формы и учёт, "ВМП рекомендации/Метод разъяснения к форме 1-ПС" и др.
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