Если пилюля бессильна

Когда усталому сердцу уже не помогают ни уколы, ни таблетки, единственный выход продлить пациенту жизнь - операция.

Кроме мудрости, с возрастом мы приобретаем и атеросклероз. В стенках артерий (в том числе и тех, что снабжают кровью сердце) откладывается холестерин, отчего стенка утолщается и просвет сосуда сужается. Возникает обескровливание сердечной мышцы (миокарда), или, говоря научным языком, ишемическая болезнь сердца.

В состоянии покоя кровотока и по суженным артериям может хватать, но стоит человеку увеличить нагрузку - возникает приступ давящей или жгучей боли за грудиной. Вот тогда и достается из кармана заветная упаковка с нитроглицерином.

Если приступ стенокардии длится достаточно долго, может развиться инфаркт миокарда - отмирание участка сердечной мышцы.

Одна из мер профилактики этой грозной болезни - "ремонт" коронарных артерий, смысл которого сводится либо к восстановлению "замурованного" атеросклерозом прохода (коронарная ангиопластика), либо к созданию обходного пути (аорто-коронарное шунтирование). Обе операции, а также протезирование сердечных клапанов успешно делают в Приморском краевом кардиологическом центре, созданном на базе крайбольницы №1.

Коронарная ангиопластика

При ангиопластике в бедренную артерию пациента вводится очень тонкая пластиковая трубочка - катетер с миниатюрным сжатым баллончиком и металлической пружинкой на конце. Хирург, следя за манипуляциями на экране монитора, подводит катетер к месту нахождения холестериновой бляшки, накачивает в баллончик воздух, вдавливая тем самым ее в стенку сосуда. А чтобы бляшка не вернулась в прежнее положение, внутри сосуда устанавливается удерживающая ее пружинка - стент.

Операция бескровна, проводится без наркоза и длится около часа. И никакого рубца на коже грудной клетки и т.п. Но ее недостаток - быстрый возврат заболевания. Свободный кровоток обычно сохраняется в течение нескольких месяцев, а хороший результат редко превышает 3-5 лет. Да и не всем она подходит.

Хирурги идут в обход

Если степень поражения артерии слишком велика, более надежен обходной путь - шунтирование. Но это уже самая настоящая операция на сердце.

Ее смысл сводится к тому, чтобы обойти, иначе говоря, шунтировать пораженный сосуд, пустив кровоток ниже места сужения. В качестве шунтов (их число может достигать четырех или даже пяти) используются собственные артерии пациента. Диаметр сшиваемых сосудов всего 1,5-2 миллиметра, поэтому операция проводится под микроскопом. Длится она порядка четырех часов. Самый важный ее этап - пришивание шунтов - требует выключения сердца из кровообращения и полной его остановки. На это время его функции берет на себя аппарат искусственного кровообращения. А чтобы сердце не пострадало, хирурги используют специальные консервирующие растворы, местное охлаждение органа и общее охлаждение организма.

Более прогрессивными, но и более сложными, являются операции на работающем сердце. Специальные инструменты позволяют останавливать только оперируемый участок сердечной мышцы, что значительно облегчает послеоперационный период. Через пару недель у пациента остается лишь тоненький шрам, а через 2-3 месяца он возвращается к привычному образу жизни.

И тем не менее аорто-коронарное шунтирование не является панацеей от ишемической болезни, оно лишь позволяет устранить следствие, не убирая основную причину - атеросклероз. Поэтому жизненно важным для пациента является соблюдение определенной антиатеросклеротической диеты, отказ от курения, стабилизация режима труда и отдыха, поддерживающая медикаментозная терапия. Обычно подобные рекомендации даются врачом при выписке из стационара, и их необходимо строго соблюдать. Но это вовсе не означает, что на всю оставшуюся жизнь пациент становится заложником докторов и лекарств.

АКШ избавляет его от мучительных приступов стенокардии, одышки и сопровождающего их страха смерти.

Хирурги дают пациенту второй шанс, а как им распорядится человек - зависит только от него самого.

Протез для сердца

Заболевание сердечных клапанов - не такая уж редкая патология. Повреждение клапана может нарушать нормальную циркуляцию крови в сердце. В результате в нем может развиться одно или два из следующих состояний:

стеноз - отверстие клапана становится узким, сердце не может нормально сокращаться, что уменьшает поступающее в организм количество крови.

регургитация или недостаточность - клапан не способен полностью закрываться, и часть крови течет в обратном направлении, что опять же уменьшает поступление крови к тканям организма.

В подобных случаях вместо пораженного клапана ставят искусственный. Современные разработки клапанов последних моделей помогают пациентам вернуться к более здоровому, активному образу жизни.

В нацпроект не вошли

Все описанные выше операции на сердце делают в Приморском краевом кардиологическом центре уже без малого шесть лет. По мнению американских специалистов, обучавших приморских хирургов, в мастерстве и умении они не уступают своим западным коллегам. Вот только самих операций в крае делается меньше, чем следует. По международной статистике на каждый миллион населения приходится тысяча операций на сердце. Значит, в Приморье их должны делать около 2000 в год. А делают порядка 70-ти. Потому что не каждый больной может заплатить за операцию 100-130 тыс. рублей (при осложненных случаях - дороже).

- К сожалению, наш кардиологический центр не вошел в национальный проект по оказанию населению высокоспециализированной бесплатной кардиологической помощи. Поэтому операции, которые проводятся на базе ККБ №1 (ангиопластика, АКШ, протезирование клапанов), проводятся на платной основе, - комментирует заведующая Приморским краевым кардиологическим центром Елена Хлудеева. - Но пациент оплачивает лишь стоимость расходных материалов, за работу хирургов и нахождение в стационаре денег с больных не берут.

Есть ли у жителя края возможность прооперироваться бесплатно? Да. В рамках программы "Национальное здоровье" Приморью ежегодно выделяются квоты на оказание бесплатной кардиологической помощи в кардиоцентрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Томска. В прошлом году в эти центры было направлено около 80 приморцев. Очередь на оказание бесплатной кардиологической помощи в настоящее время составляет до года.