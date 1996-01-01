Коварство целебных трав

Лекарственные препараты, полученные на основе растительного сырья, составляют добрую треть реестра лекарственных средств, применяемых в современной медицине. Как правило, они отпускаются в аптеках без рецепта врача. Однако это не значит, что каждый бесконтрольно может заниматься самолечением. Безграмотное применение лекарственных растений может оказаться не только малоэффективным, но и опасным для здоровья.

Чтобы получить от приема растительных средств ожидаемый эффект, надо хорошо знать свойства лекарственных растений. Здесь нужен грамотный, взвешенный подход. Вряд ли стоит полагаться на собственные знания. Но даже если вы уверены в том, что великолепно разбираетесь в травах, не стоит переоценивать свои возможности.

Поэтому прежде чем приступать к траволечению, желательно проконсультироваться с врачом-фитотерапевтом. Только он после соответствующего осмотра и диагностического обследования сможет подобрать необходимые растительные средства с учетом ваших сопутствующих заболеваний, назначить правильную дозировку и отработать схему приема травяных сборов. В противном случае возможны самые непредсказуемые последствия.

К примеру, при лечении желчно-каменной болезни важно знать, камни какого размера присутствуют в организме и как они расположены. При достаточно больших камнях надо очень осторожно подходить к подбору трав. Под действием трав, обладающих мочегонным эффектом, камни могут сдвинуться с места и направиться к выходу, вызвав закупорку главного желчного протока. В результате у человека начнется механическая желтуха, и тогда потребуется срочная операция.

Кроме сопутствующих заболеваний надо знать, совместимы ли те или иные лекарственные средства растительного происхождения с принимаемыми вами химическими препаратами - при их "встрече" в организме могут возникнуть совершенно неожиданные реакции.

Например, валериану и другие успокоительные травы не рекомендуется принимать вместе с антигистаминными препаратами. При употреблении противозачаточных пилюль не стоит одновременно применять зверобой: по некоторым данным, он снижает их эффективность. Женьшень несовместим с кофе и препаратами, содержащими кофеин: их сочетание может вызвать вместо бодрости повышенную возбудимость и раздражительность. Самый элементарный способ избежать таких нежелательных взаимодействий - принимать травы и лекарства в разное время суток.

Многие считают, что в связи с достаточно мягким действием растительных средств их можно употреблять сколь угодно долго. Это ошибочное мнение. Специалисты рекомендуют периодически менять травы и травяные сборы.

Многие лекарственные растения при сопутствующих заболеваниях обладают явно выраженным побочным эффектом. Поэтому прежде чем приготовить лечебный настой, отвар или мазь, убедитесь, что у вас нет противопоказаний к приему данного растительного средства.