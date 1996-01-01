Юле повезло

В Приморском краевом клиническом центре охраны материнства и детства пятерым юным приморцам сделаны первые в крае операции на открытом сердце.

2-месячная Юленька Косова, безмятежно улыбаясь в объектив фотокамеры, пока не осознает, какое чудо сотворили с ее сердечком врачи ККЦОМД. Выявленный у малышки врожденный порок сердца - открытый артериальный проток - успешно прооперирован, и вскоре мама с дочкой отправятся домой, в пос. Кировка.

По данным статистики, только в 2005 году аналогичный порок сердца стал причиной смерти 40 приморских младенцев в возрасте до года. Одним из них вовремя не поставили диагноз, и "захлебывающиеся" в излишках крови легкие, беззащитные перед воспалениями и инфекциями, не справились с нагрузкой. Другие - просто-напросто не дождались операции.

Юле, можно сказать, повезло. К моменту ее появления на свет во Владивостоке уже год как работало специализированное отделение детской кардиохирургии и сердечно-сосудистых заболеваний при ККЦОМД. И золотые руки кардиохирурга Андрея Павлова, закрывшие во время операции на крохотном сердечке артериальный проток, а также слаженная работа педиатров и кардиологов центра подарили Юленьке жизнь.

"Ежегодно в Приморье рождается 150-160 детей с различными пороками сердца, и примерно 70-ти из них требуется экстренное хирургическое вмешательство, - говорит главврач Приморского центра охраны материнства и детства, профессор Федор Антоненко. - А вообще в операциях на сердце сегодня нуждаются свыше 300 юных приморцев.

Несмотря на то, что количество получаемых краем квот на операции в центральных клиниках России увеличилось втрое - с 20 до 60, - очередь постоянно пополняется за счет новорожденных и тех, у кого пороки сердца выявляются в подростковом возрасте. Поэтому создание специализированного детского кардиохирургического отделения было жизненно необходимо для Приморья и реализовано благодаря целевой губернаторской программе "Кардиохирургия".

С 2005 года ККЦОМД начал готовить кадры. Все специалисты прошли подготовку в Московском, Санкт-Петербургском и Новосибирском центрах кардиохирургии у таких светил медицины, как Лео Бокерия и Вадим Любомудров, а также за рубежом. На средства, выделенные администрацией края, приобрели современное диагностическое и операционное оборудование, расходные материалы, и в январе 2006 года на базе центра открылось специализированное отделение со стационаром на 40 коек.

За минувший год было сделано 113 операций на сердце, а в этом году кардиохирурги приступили к сложнейшим операциям на открытом сердце - когда для устранения порока сердечко ребенка останавливается и подключается к аппарату искусственного кровообращения.

29 января первая в крае операция на открытом сердце несовершеннолетнего была сделана 14-летнему Андрею Орлику из Уссурийска. Когда остановленное в ходе операции сердце заработало, стало ясно: медицина Приморья сделала колоссальный прорыв!

Следом за Андреем было прооперировано еще четверо приморских ребят в возрасте от 12 до 15 лет из разных уголков края. У них одинаковый диагноз - врожденный порок межпредсердной перегородки. Патологические изменения при этом заболевании протекают скрыто и могут не проявляться до 13-16 лет. Тем не менее дети с таким пороком обречены на инвалидность. Внешне здоровым, подвижным подросткам врачи запрещали даже занятия физкультурой. Каждый прожитый год с подобным диагнозом усугублял и без того серьезные проблемы со здоровьем.

После операций общество получит пятерых здоровых детей. На момент выхода нашей газеты все они уже отправятся домой, увозя с собой фотографию, запечатлевшую всю бравую "пятерку", оперировавшего их кардиохирурга Андрея Павлова и 30 человек персонала: кардиологов, хирургов, реаниматологов, лаборантов и медсестер, готовивших их к операции и проводивших реабилитацию. Через год они будут играть в хоккей, волейбол, ничем не отличаясь от сверстников.

"Во всем мире стремятся оперировать больных с пороками сердца как можно раньше, даже новорожденных", - говорит Андрей Павлов. Поэтому следующим этапом реализации губернаторской программы станет запуск на базе ККЦОМД ангиографической операционной. Это позволит еще точнее диагностировать недуг и выполнять сложнейшие операции без рассечения грудной клетки и вскрытия полости сердца.

"Плохая экология, генетические нарушения и увеличение процента поздних родов не позволяют надеяться на то, что пороков станет меньше, - констатирует профессор Антоненко. - Поэтому в каждом регионе должны быть собственные диагностические службы для раннего распознавания сердечных патологий и возможности для оказания помощи новорожденным на местах".

Благодаря губернаторской программе и замечательным хирургам у приморских ребятишек есть шанс получать необходимую помощь, не выезжая за пределы края.