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Как похудеть без спортзала?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Для того чтобы сжечь сотню-другую калорий в день, необязательно записываться в спортзал. Есть как минимум 10 способов, которые помогут вам сжигать 100 и более килокалорий в день.

1. Танцуй! Танец - отличный способ развлечься, а также... похудеть! Всего 15 минут активных зажигательных движений - и считайте, что 100 килокалорий как не бывало. А представьте себе, сколько вы можете сбросить, просто веселясь на дискотеке!

2. Убирай! Совместите полезное с... полезным! Генеральная уборка в квартире, которая будет длиться не менее 30 минут и включать в себя мытье полов, чистку ванны и кафеля, а также смену постельного белья, поможет вам сбросить от 143 килокалорий.

3. Торопись! 15 минут быстрой ходьбы до работы также помогут вам сбросить 100 килокалорий. Заодно сэкономите деньги на автобус.

4. Люби! Пожалуй, самый приятный способ держать себя в тонусе. Ведь всего 15 минут активного секса сжигают 100 килокалорий!

5. Кати! Боулинг - это не только приятное времяпрепровождение. За час игры вы также можете сбросить сотню килокалорий! Но, как правило, вечер в боулинг-клубе с друзьями длится гораздо больше часа, поэтому если будете играть активно, то избавитесь от 400 килокалорий.

6. Поливай! Уход за растениями - тоже дело довольно хлопотное. Пока их польешь, протрешь листочки от пыли, пересадишь... Если вы любите комнатные растения, знайте - за 15 минут "цветочные" хлопоты избавят вас от 100 килокалорий.

7. Выгуливай! Собака - друг человека. И женщины. Потому что получасовая прогулка с собакой - это минус сто килокалорий!

8. Мой! Конечно же, можно мыть машину, пользуясь специальным сервисом. Но если вы будете делать это самостоятельно, то от 100 килокалорий вы избавитесь уже через 25 минут процесса!

9. Поднимайся! Спускаться и подниматься по лестнице - верный способ сбросить лишнее. Прикиньте: если в день вы ходите по лестнице в общей сложности 15 минут, то 100 килокалорий вы сбрасываете точно!

10. Покупай! Какая женщина не любит шопинг? Между тем час шопинга сжигает 100 килокалорий! И чем дольше вы ходите по магазинам и примеряете одежду, тем больше сбрасываете.

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