ЖК-мониторы ослепляют людей

Все дисплеи - ЭЛТ и ЖК (которые считаются безопасными) - вредны для глаз. Как выяснилось, пагубное влияние мониторов кроется не в электромагнитном излучении, а в том, что люди меньше моргают при работе за компьютером.

Исследования американских учёных доказали, что работа за монитором компьютера вредна для глаз. Однако проблема заключается вовсе не в пресловутом электромагнитном излучении, а в особенностях строения зрительного аппарата человека. При работе с ПК пользователь вынужден часто щуриться, чтобы чётче рассмотреть детали изображения на экране или уменьшить его яркость. Это может привести к утомлению и сухости глаз. Таким образом, для глаз вредны не только ЭЛТ-дисплеи, но и ЖК.

Чем сильнее человек щурится - тем реже он моргает. Сама по себе такая тенденция не опасна, однако в результате недостаточного увлажнения глаз у пользователей возникает чувство дискомфорта, "песка в глазах".

Исследователи изучили реакции группы добровольцев, которые должны были сосредоточить своё внимание на маленькой чёрной точке на экране монитора. Результаты, полученные при помощи электромиограммы, показали, что абсолютное большинство пользователей щурятся при работе за компьютером, даже если не осознают этого. При попытке сфокусировать взгляд пользователь начинает моргать в два раза реже.

По мнению учёных, решением проблемы могут стать "умные" мониторы, подстраивающие яркость и контрастность изображения под конкретного человека.