Японские ученые вырастили зубы

Японские исследователи заявили, что они смогли вырастить нормальные зубы из отдельных клеток в лаборатории и трансплантировать их мышам.

Учеными Токийского научного университета в Чиба были использованы примитивные клетки, находящиеся на раннем этапе развития, которые были помещены в структуру из коллагена, вещества, скрепляющего наше тело.

Полученный материал был сходен с компонентами, которые образуют зубы, включая дентин, эмаль, пульпу, кровеносные сосуды и околозубные связки.

Зубы выросли и развивались нормально после того, как структуры трансплантировали в мышь.

По словам специалистов, ими было впервые продемонстрировано, как целый орган может быть замещен при использовании всего нескольких клеток, сообщает The Korea Times.