Тайский массаж без предрассудков

Мужикам в Таиланде раздолье. Даже в обычном ("приличном") массажном салоне их обязательно разденут полностью и так ненавязчиво спросят: а не желаете ли более интимных ("неприличных") услуг? Женщины же могут выбирать только между ароматическим, foot- и oil-массажем...

Побывать в Таиланде и не попробовать тайский массаж - почти также непростительно, как побывать в Египте и не посмотреть на пирамиду Хеопса. Правда, что же такое настоящий тайский массаж, непосвященному человеку иногда понять бывает непросто.

Сами тайцы делят массаж на "приличный" и "неприличный". За последним, понятно, кроются эротические услуги, и к традиционным оздоровительным практикам он не имеет никакого отношения. С "приличным" тоже не все просто. Можно сказать, что это - собирательное понятие, куда входит буквально все: от замороченных СПА-программ в многозвездочных отелях до китайского массажа ступней палочками в частных салонах.

Итак, что нужно знать русскому туристу, желающему приобщиться к традиционному тайскому массажу.

1. Во время его проведения массируется все тело - от ушей до кончиков пальцев ног, причем специалист использует не только свои ладони, но и локти, колени и другие части тела.

2. Тайский массаж воздействует на мышцы, сухожилия, суставы и энергетические каналы.

3. Он состоит из собственно массажных движений (разминание, растягивание и продавливание) и проработки суставов (этакая пассивная физзарядка).

4. Ароматические масла в традиционном тайском массаже не применяются.

А теперь забудьте обо всем вышесказанном, потому что "правильный" тайский массаж в Таиланде редкость. Чем тратить время на его поиски, лучше лишний раз прокатиться на слоне или посетить торговый центр, где продают рубины.

Как по маслу

Самый распространенный вариант тайского массажа на его исторической родине - oil-массаж (масляный). Можно сказать, что это - попсовый вариант традиционного, так сказать, лайт-версия. Салоны, где ее предлагают, встречаются в Таиланде буквально на каждом шагу: в центре - дороже, на окраине - дешевле. Средняя цена одного сеанса в пересчете на российские деньги - 200-300 рублей, длительность - один час. Для достижения оптимального эффекта надо посетить 5-7 сеансов.

Перед входом в уличный массажный салон принято разуваться - обувь никто не ворует. Внутри прохладно - работает кондиционер. Кушеток много, они отделены друг от друга шторками, в предбаннике - что-то вроде зала ожидания. Прежде чем отдаться в руки массажисту, стоит уточнить цену. Как правило, ее всегда скидывают процентов на 15-20 от суммы, указанной в прайсе. Кстати, кто именно будет делать массаж - мужчина или женщина, - выбирает клиент.

После того как обе стороны пришли к соглашению, можно проходить к массажной кушетке и раздеваться. Тут по желанию: можно снять с себя все, а можно остаться в купальнике. Не надейтесь, массажист не воспользуется вашей наготой и не сделает эротический массаж вместо обычного. И за купальник не переживайте, жирных пятен на нем не останется - местные мастера очень аккуратны.

Суть тайского oil-массажа

Клиент ложится на живот и полностью расслабляется. Массажист смазывает его кожу маслом и начинает растирать-разогревать мышцы, затем с силой проминает-продавливает тело по определенным точкам (видимо, открывает пресловутые энергетические каналы) и, наконец, вытирает насухо кожу и проводит несложные манипуляции на растяжку (стопа к одной ягодице, к другой). Прорабатываются по очереди: ноги (включая ступни), спина и руки. Потом "мадам переворачивается". Снова ноги, потом грудь и живот.

Под занавес - точечный массаж лица и ушей. И начинается эквилибристика. Клиента, как тряпичного Петрушку, сгибают и разгибают во всех направлениях. Причем все движения массажиста настолько отточены, он настолько чувствует границы допустимого, что дискомфорта практически не ощущается.

После окончания массажа тело становится легким, гибким и послушным. На шпагат, конечно, с ходу не сядешь, но взбираться на слона будет сподручнее.

Тайский массаж в России

90% предложений тайского массажа в рунете, как раз из серии "неприличных". Эротические салоны, дабы привлечь падкого на экзотику клиента, живописуют эту услугу так: "...руки массажистки наподобие волн, набегающих на скалы, скользят по коже... она втирает в кожу несколько капель ароматного масла, обладающего стимулирующими свойствами... затем начинается тао - выжимание, за ним потирания... особое внимание уделяется эрогенным зонам: около лобка, внутренняя поверхность бедра, грудь...".

Количество массажисток зависит от платежеспособности клиента. Короче, тайские проститутки нервно курят в коридорчике.

Если же говорить о настоящем тайском массаже в России, то и тут мы впереди Таиланда. По размаху. То есть дешевого тайского массажа у нас не делают совсем: за 200 рублей клиента не то что массировать, разговаривать с ним не станут. Зато за сумму на порядок большую можно найти: самый что ни на есть правильный тайский массаж от настоящих тайских массажистов (не лайт-версию, а как положено - с надавливанием коленями и локтями) и кучу бонусов в придачу.

А вот по объявлениям типа "Делаю тайский массаж, профессионал, выезд на дом" звонить не рекомендуется. Скорее всего, там предложат что-то ну совсем уж неприличное...

Противопоказания к тайскому массажу

беременность;

кожные заболевания (псориаз, экзема, опоясывающий лишай);

онкологические заболевания;

сердечно-сосудистые заболевания;

остеопороз;

варикозное расширение вен (в период обострения).