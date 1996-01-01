Робот-пилюля будет искать рак

Европейскими учеными разработан робот размером с небольшую пилюлю, который способен после проглатывания путешествовать по телу в поисках рака. При обнаружении опухоли устройство посылает об этом сигнал на компьютер.

Аппарат оборудован видеокамерой, способной снять около 40 тыс. изображений кишечника. После того как робот исследует состояние тела, он выйдет наружу в туалете. В отличие от технологии PillCam, на базе которой построена новая модель, электронная пилюля не только позволяет снимать изображения, но и проводить тесты внутри желудка на выявление раковых тканей.

Для этих целей разработка оборудована специальным устройством, посылающим свет и способным распознавать клетки на основе анализа отраженного света. Известно, что раковые ткани поглощают больше света, поскольку в них создается сеть из сосудов для питания опухоли кислородом, сообщает This is London. Врач, наблюдающий за состоянием больного, может 'припарковать' робот для более тщательного изучения.