Когда свечку держать уже поздно

Эта статья, прежде всего, для тех, кто знает, что такое геморрой, на собственной... шкуре. Но и тем, кто с ним не знаком, тоже нелишне прочесть. Ведь этот недуг, как говорят врачи, периодически посещает почти каждого человека старше 30 лет, а к 60-70 годам "неохваченных" остается совсем мало.

Чаще страдают геморроем - мужчины в возрасте 30-50 лет, впрочем, не щадит он и женщин, особенно в период беременности.

Медицина со времен Гиппократа накопила много сотен различных методов лечения геморроя. Некоторые из них ушли в небытие и вызывают ужас при одном только упоминании (например, прижигание геморроидальных узлов раскаленным железом). Другие применяются до сих пор. Есть и совсем новые, современные технологии, которые появились в арсенале медицины за последние годы.

О том, как лечат геморрой на второй, третьей и четвертой стадиях, когда свечку ставить уже поздно, мы и поговорим. Наши консультанты - врачи Приморской краевой клинической больницы №1: зав. отделением проктологии Светлана Гаврина и главный проктолог края Людмила Денисенко.

- Предложить тот или иной метод лечения может только проктолог после осмотра и установления диагноза, - говорит Светлана Гаврина. - Консервативный метод применяется только при первой стадии геморроя. При второй - можно обойтись малоинвазивными (малотравматичными) методами, а вот при третьей и четвертой стадиях, когда геморроидальные узлы выпадают и самостоятельно не вправляются, поможет лишь радикальное хирургическое вмешательство - геморроидэктомия. Вот почему так важно не затягивать с обращением к врачу.

Без крови и боли

Самая простая и наиболее популярная из малоинвазивных методик лечения геморроя - латексное лигирование. Суть метода состоит в следующем: на геморроидальный узел набрасывают эластичное кольцо и затягивают у основания. Через 7-10 дней "виноградина", лишенная притока крови, отпадает.

Проводится в амбулаторных условиях. После такой операции в тот же день или на следующие сутки человек может приступать к работе.

Во Владивостоке лигированием занимается ряд частных клиник и ведомственных лечебных учреждений на платной основе. Лечение обходится больному примерно в 8000 рублей.

В начальных стадиях геморроя, когда основным симптомом является кровотечение из геморроидальных узлов без их выпадения, может применяться склеротерапия. При помощи зеркала-аноскопа и специального шприца в расширенные геморроидальные узлы вводят склерозирующее вещество, под действием которого сосуды замещаются соединительной тканью. В результате происходит уплотнение узла и его атрофия.

Противопоказания к склеротерапии - гипертоническая болезнь, инфекционные заболевания прямой кишки, заболевания предстательной железы.

Во Владивостоке метод склеротерапии практически не применяют.

Инфракрасная коагуляция - это воздействие на геморроидальный узел высокой температурой. С помощью специального прибора происходит сваривание сосудов, кровоснабжающих внутренние геморроидальные узлы. В результате возникает некроз узла с последующим его отпадением. Прижигание коагулятором одного геморроидального узла стоит около 2000 рублей.

После инфракрасной коагуляции больные могут приступать к работе в тот же день или на следующие сутки. Но этот метод не радикален, и через 1-2 года у больного может произойти рецидив.

Противопоказанием для всех малоинвазивных методов лечения геморроя является тромбоз геморроидальных узлов, острый и хронический парапроктит, анальная трещина и другие воспалительные заболевания анального канала и промежности.

Если выпало

Если процесс дошел до выпадения геморроидальных узлов, то помочь может только их иссечение, так называемая геморроидэктомия. А это уже самая настоящая хирургическая операция, которая проводится в условиях стационара.

Оперативное вмешательство - это, конечно, неприятно и болезненно, но, по словам Людмилы Денисенко, хирургическое иссечение узлов - самый радикальный метод, который позволяет устранить причину геморроя, в то время как то же лигирование узлов или их склерозирование не всегда приводят к полному излечению. Другое дело, что оперировать можно обычным скальпелем, а можно радиочастотным или лазерным. Обычным - больнее, да и восстановительный период длится дольше.

"Лазерный аппарат у нас в отделении есть, но к нему нет электрода (ножа. - Прим. авт.), - говорит Светлана Гаврина. - Электрод ведь не вечен. Во время операции он сгорает, становясь все меньше и меньше...".

Хирурги вспоминают, как одна из фирм, поставляющая медоборудование для клиник, принесла им на апробацию радиочастотный скальпель. Прооперировали пяток больных - результаты получились неплохие. И болевые ощущения после операции, по словам пациентов, были значительно меньше. Да и восстановительный период короче... Но после апробации радиочастотный скальпель у хирургов забрали - на его приобретение у больницы не нашлось денег.

Лазерный скальпель есть, к примеру, в железнодорожной больнице. Стоимость операции - 7950 рублей, плюс обезболивающие, плюс нахождение в стационаре ( 320 руб. в день при наличии медицинского полиса и 1264 руб. - без медпо

Эксклюзив от Лонго

В 1993 году итальянский профессор Лонго предложил оригинальную методику лечения геморроя, направленную на устранение причин его возникновения. В основном его используют при четвертой стадии геморроя.

Суть метода заключается в следующем. С помощью специального одноразового аппарата - степлера одномоментно удаляется участок слизистой оболочки толстой кишки вместе с внутренними геморроидальными узлами. В результате наружные узлы втягиваются внутрь, и симптомы геморроидальной болезни исчезают.

Болевой синдром минимальный, поскольку изнутри кишка не болит, а наружные узлы, в отличие от классической операции, при данном методе не иссекаются. Реабилитационный период после операции составляет не более 5 дней, срок пребывания в стационаре - 2-3 дня.

По этой методике в крайбольнице было сделано две операции - врачом из Сингапура, который проводил во Владивостоке мастер-классы. По словам хирургов-проктологов, технически эта операция для них труда не представляет, но для больного - удовольствие дорогое. Одноразовый комплект для выполнения операции Лонго стоит 20 тысяч рублей, как минимум.

Из всего этого следует, что лечить геморрой лучше всего в начальных его стадиях, в противном случае вы рискуете получить тяжелую форму заболевания - "настоящий геморрой", когда единственным выходом остается малоприятное хирургическое вмешательство.

Важно! Если вы заметили даже однократное появление кровяных выделений, то просто необходимо провести диагностику, причем желательно, чтобы обследование включало в себя и колоноскопию, и ректороманоскопию.

Колоноскопия - это основной метод осмотра всей толстой кишки с помощью гибкого эндоскопа, который дает объективную картину поражений, если они есть. Ректороманоскопия - эндоскопическое исследование прямой и конечной части сигмовидной кишки.

Обследования прямой кишки проводятся в краевом диагностическом центре и в ряде лечебных учреждений, включая крайбольницу.

Стоимость обследования - 650-800 рублей.