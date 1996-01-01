Путин разрешил забирать органы

Владимир Путин утвердил поправки в закон "О трансплантации органов и тканей человека", принятые Госдумой 26 января 2007 года и одобренные Советом Федерации.

Новая версия закона предоставляет право на забор органов и тканей человека для последующей пересадки не только государственным, но и муниципальным учреждениям здравоохранения. Кроме того, в соответствии с новой версией закона перечень учреждений здравоохранения, осуществляющих забор донорских органов, а также правила этого вида деятельности будут утверждаться федеральным органом исполнительной власти совместно с Российской академией медицинских наук.

Предыдущая версия закона закрепляла право на забор донорских органов исключительно за федеральными медицинскими учреждениями РФ. Это ограничение резко осложняло и без того непростое положение в отечественной трансплантологии, страдающей от острого дефицита донорских органов после начала знаменитого "дела московских трансплантологов" в 2003 году.