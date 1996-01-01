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Любить себя со всех сторон
Все "страшилки" про визиты к стоматологу и гинекологу уступают легендам об осмотрах в проктологическом кабинете. К страху прибавляется еще и стыд. Говорить о проблемах "обратной стороны человека" считается неприличным.
Между тем проктологи готовы кричать караул, потому что положение с болезнями толстой кишки катастрофическое. А ведь абсолютное их большинство, включая рак, сейчас успешно лечится. Надо только заставить себя прийти к врачу.
Сегодня "ДЛ" на приеме у главного проктолога края Людмилы Денисенко.
Для справки. В отделении проктологии краевой клинической больницы №1, где работает Людмила Сергеевна, ежегодно делается около 800 операций на прямой кишке, больше половины - экстренных. Наиболее распространенные проктологические заболевания: воспаления прямой кишки и околопрямокишечной клетчатки (геморрой, свищи и пр.) и онкология.
От чего кишка тонка
- Как же так - съедаем в день примерно килограмм еды, а на выходе получается с "гулькин нос"?
- Количество кала зависит от того, что человек ест. В норме толстая кишка должна получить определенный объем содержимого. "Доварить" пишу, использовать окончательно все, что в ней есть полезного, а остальное вывести. Но большинству из нас, привыкших к рафинированным продуктам - полуфабрикатам, колбасам, сосискам, потребляющих излишнее количество углеводистой и жирной пищи - сдобу, сладости, тортики, печенюшки, - не хватает в рационе того, чем питались наши далекие предки и на что был рассчитан длинный человеческий кишечник. Не хватает грубой клетчатки.
Наша пища усваивается полностью уже в тонкой кишке, и калу не с чего формироваться. А раз толстая кишка не получает необходимого объема, она теряет "форму". Примерно так у обездвиженного на долгое время человека атрофируются мышцы, и он становится не способен сделать даже шаг. Отсюда запоры. Малоподвижный образ жизни, стрессы, курение и алкоголь (особенно пиво) усугубляют болезнь.
- И тогда в ход идут слабительные?
- Слабительные без рекомендации врача применять не следует - организм очень быстро к ним привыкает. После приема слабительных кишка настолько утрачивает способность к сокращению, что разбудить ее бывает очень сложно.
Самое лучше средство от запора - это рациональная диета, в которую входит грубая растительная клетчатка фруктов, овощей, злаковых, зелени. Она не переваривается в организме и, как ерш, очищает все 6,5 метров кишечника.
- А как насчет мяса?
- От мяса отказываться не стоит. В рационе питания обязательно должна присутствовать рыба. Масло лучше растительное, но и кусочком сливочного пренебрегать не стоит. Из каш предпочтительны овсяная, гречневая, перловая.
Очищение без принуждения
- Моя приятельница где-то вычитала, что, по крайней мере, раз в неделю нужно делать очищающие клизмы. Не вредно ли это?
- Клизмы оправданы лишь в двух случаях - когда предстоит обследование у врача и если у человека проблемы (например, болен, лежит после операции, а стула нет). Тогда ему показаны клизмы. Тот же, кто делает клизмы регулярно, не становится здоровее. Кишка ленится и перестает работать. Плюс к этому человек получает дисбактериоз - ведь вымывается вся полезная микрофлора.
- Еще одна модная ныне "забава" - гидроколонотерапия, которую рекламируют как средство очищения кишки от шлаков. Стоит попробовать?
- Чистить в кишке решительно нечего. Природа предусмотрела в нашем организме все, что нужно для самоочищения, и вмешиваться в этот процесс не следует.
Для применения гидроколонотерапии должны быть веские основания. С помощью этой процедуры можно наладить нормальную функцию кишечника, то есть убрать запор. Для этого аппарат и был изобретен. Но перед процедурой проводится настоящее исследование толстой кишки, ее микрофлоры, измеряется внутрикишечное давление, определяется реакция кишки на температуру и проч. Далеко не все пациенты знают о своих заболеваниях, например, геморрое, полипах или опухолях (при них гидротерапия категорически противопоказана).
Кровавый выход
- А теперь давайте поговорим о болезни, которую ни самому посмотреть, ни другим показать... Да, я имею в виду геморрой. Откуда эта напасть, не щадящая ни молодых, ни старых?
- Геморроидальные узлы закладываются еще до рождения. Прямая кишка буквально нашпигована кровеносными сосудами - это позволяет ей быстро восстанавливаться при микротравмах.
В норме должно быть так: сколько крови накачано из артерий, столько и должно утечь дальше по венам. Когда увеличивается приток артериальной крови, венозный отток не в состоянии принять весь объем. Перевалочный пункт переполняется, узлы набухают. При постоянных "заторах" геморрой обеспечен. Легкий зуд и жжение в области заднего прохода - его первые признаки. Довольно долго, в течение нескольких лет, их никто не воспринимает всерьез. При этом внутри узлов образуются сгустки-тромбы, и однажды человек замечает на туалетной бумаге кровяные следы. Это уже характерные симптомы начинающегося приступа острого геморроя, т.е. ущемления геморроидального узла. В случае тромбоза или воспаления геморроидальные узлы набухают, становятся плотными и болезненными на ощупь.
- Что провоцирует развитие геморроя?
- В нашей жизни слишком много факторов, которые могут вызвать болезни заднего прохода, еще больше тех, которые могут их усугубить. У горожан это малоподвижный образ жизни, у сельских жителей - тяжелая физическая работа, у тех и у других неправильное питание, отсутствие достаточного количества клетчатки в пище, алкоголь, натуживание при дефекации, беременность, роды и множество других факторов (например, излишне долгое сидение в туалете с газетой, горячие ванны, длительный кашель). Симптомы, на которые люди привыкли не обращать внимания: нарушение функции кишечника (запоры, поносы), и то, что их пугает, но все равно не всегда приводит к врачу: выделение крови из ануса.
- Выходит, тот, кто ходит в спортзал "потаскать железо", рискует заработать геморрой?
- Не обязательно. У тяжелоатлетов, между прочим, геморрой практически не встречается. Потому что при поднятии тяжестей они правильно распределяют вес, нагружая не малый таз, а плечевой пояс.
Узелок на память
- Что посоветуете имеющим начальные признаки или предрасположенность к геморрою?
- Тем, у кого работа сидячая, каждый час надо устраивать перерывы продолжительностью не менее 10 минут, во время которых сделать несколько упражнений, пройтись по этажам; мягкий стул или кресло заменить полужестким или жестким; больше ходить пешком; автомобилистам не стоит находиться за рулем более трех часов подряд.
Способствует улучшению кровообращения в малом тазу и конечностях бег трусцой.
Исключите острые, раздражающие слизистую кишечника блюда: горчицу, перец, острые соусы. Особенно опасен для геморроя алкоголь.
Еще один важный момент - регулярная работа кишечника. У человека, длительное время страдающего запорами, подолгу просиживающего "на горшке", пытаясь из себя что-то выдавить, не может не быть геморроя.
Но под маской геморроя могут протекать и другие заболевания, например онкологические, полипы, различные типы колитов и другие. Сплошь и рядом встречается, что человек лечится много лет сам, а у него в это время разрастается рак. И потом это обнаруживается, когда он уже в очень сильно запущенном состоянии. А ведь рак толстой кишки - в настоящее время излечимое заболевание. Процент выздоровления, если лечение начато в начальной стадии, - почти 90%. Даже от пневмонии столько не выживает, не говоря о травмах.
- К какому специалисту следует обращаться, если в поликлинике нет проктолога?
- Если в поликлинике нет проктолога, следует обратиться к хирургу.
Людмила Денисенко советует:
- Если вы хотите подольше сохранить кишечник в "рабочем состоянии", не забывайте о профилактике. Во-первых, надо увеличить в рационе количество растительной пищи. Ежедневно съедайте не менее 300-400 граммов овощей. Не увлекайтесь "быстрой" едой - бутербродами, сосисками, колбасой. По возможности следуйте старой мудрости: завтрак надо съесть самому, обед разделить с другом, а ужин отдать врагу. По-видимому, такой режим точнее всего совпадает с ритмом работы кишечника. Больше двигайтесь, непременно ходите пешком, особенно если у вас сидячая работа. Не ешьте в состоянии стресса - кишечник в это время испытывает двойную нагрузку.
В ваших интересах показаться проктологу при любых недомоганиях в желудочно-кишечном тракте. В США существует программа профилактики рака прямой кишки, которую курирует не кто-нибудь, а первая леди страны. Согласно этой программе, обязательный визит проктологу надо нанести, когда исполнилось 40 лет, а после 50 следует ежегодно проходить колоноскопию.
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