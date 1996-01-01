Алоэ поможет при ожогах

Продолжаем серию публикаций о лекарственных растениях. При их подготовке мы использовали разные источники, из которых отобрали все самое полезное и интересное.

Аистник

Растение содержит флавоны, дубильные вещества, органические кислоты, витамины С и К.

Обладает кровоостанавливающим и противосудорожным действием. В народной медицине отвар аистника употребляют при простудных, женских заболеваниях, плеврите, для полоскания горла, для купания при диатезах.

Айва

Отвары плодов рекомендуют при поносах, как мочегонное средство при водянке, а также при кашле, гастроэнтеритах, колитах, метеоризме, бронхитах, трахеитах и наружно при ожогах и раздражении кожи.

Плоды айвы используют и как радиопротекторное средство при работе с радиоактивными веществами, а в народной медицине - для лечения и профилактики склероза, заболеваний печени и желудочно-кишечного тракта.

Александрийский лист

Другие названия: Кассия остролистная, лист сенны.

Листья и плоды содержат антрагликозиды, органические кислоты, гликозиды, алкалоиды, стерины.

Сухой экстракт сенны применяют в качестве слабительного при атонии толстого кишечника, привычных запорах. Препарат действует мягко. На фоне его приема появляется мягкий оформленный стул, что отличает этот препарат от других слабительных средств, которые действуют сильнее, но нередко вызывают жидкий стул и боли в кишечнике. Побочные явления (метеоризм, боли в животе, урчание) наблюдаются крайне редко и исчезают сразу после отмены препарата. Экстракт сенны положительно влияет на желчевыделительную и антитоксическую функцию печени.

Настой листа сенны: 2 ст. ложки сырья помещают в эмалированную посуду, заливают стаканом кипятка, закрывают крышкой и нагревают 30 мин., охлаждают, процеживают, сырье отжимают и доводят настой до первоначального объема кипяченой водой. Приготовленный препарат хранят в прохладном месте не более 2 суток.

Принимают по 1/2-1/3 стакана утром и на ночь при запорах.

Алоэ

Используют листья, содержащие антрагликозиды - алоин, алоээмодин, алоэзин, наталоин, гомонаталоин, рабарберон; смолистые вещества и следы эфирных масел. Сок содержит смесь различных антрагликозидов, значительное количество смолистого вещества сложного состава, фитонциды, витамины, горечи, ферменты, следы эфирного масла.

Сок алоэ обладает слабительным, бактериостатическим и бактерицидным действием в отношении различных микробов.

Свежий сок применяют наружно при местных воспалениях кожи, ожогах, гнойных ранах, жирной себорее. Сироп из сока с железом назначают при анемиях различной этиологии, злокачественных новообразованиях, как общеукрепляющее.

Линимент алоэ (который содержит сок биостимулированных листьев) употребляют при ожогах, поражениях кожи лучевой болезнью, эпидермитах, сухой себорее.

В народной медицине свежий сок пьют при лечении невралгий, радикулитов, ишиаса, головных болей, желудочных заболеваний.

При туберкулезе легких и костей смешивают чайную ложку сока, 100 г меда, 100 г свиного (гусиного) смальца или несоленого сливочного масла, 50 г какао и принимают по столовой ложке на стакан горячего молока 2-3 раза в день.

При частых носовых кровотечениях рекомендуют в течение 10-15 дней съедать перед едой по кусочку листа алоэ, длиной 2 см. Сок и листья широко применяются как ранозаживляющее и нарывное средство. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки 1/2 стакана измельченных листьев алоэ смешивают со стаканом сахарного песка, смесь настаивают в темном месте 3 дня; затем добавляют стакан красного натурального виноградного вина и настаивают еще сутки. Принимают по столовой ложке 2-3 раза в день перед едой 1-2 месяца.

Для приготовления общеукрепляющей смеси берут 150 г свежего (лучше биостимулированного) сока алоэ, смешивают с 250 г меда и 350 г кагора и пьют по столовой ложке 3 раза в день до еды.

Чтобы приготовить биостимулированный сок алоэ, срезают нижние или средние, хорошо развившиеся листья, промывают кипяченой водой, дают обсохнуть и помещают в закрытой посуде в темное прохладное место при температуре 4-8°С на 2 недели. Затем листья перемалывают на мясорубке и выжимают сок.

Для приготовления водного настоя биостимулированные листья пропускают через мясорубку, добавляют в пятикратном количестве воду, настаивают час, нагревают до кипения и, прокипятив 2-3 минуты, процеживают. Применяют в виде примочек при различных заболеваниях кожи, для полоскания рта и горла при воспалительных процессах и пьют по чайной ложке 2-3 раза в день при желудочно-кишечных болезнях.

Примочки из свежего сока биостимулированных листьев (2-3 раза в неделю по 10 минут) - эффективное средство, тонизирующее кожу, предупреждающее появление морщин и устраняющее воспалительные процессы и раздражения.

Препараты алоэ можно принимать лишь по назначению врача.

Противопоказаны при воспалении печени, мочевого пузыря, маточных кровотечениях, геморрое, тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, острых формах желудочно-кишечных расстройств и в последние месяцы беременности.