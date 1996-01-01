Со знаком минус

По мнению профессора Поспелова, основная причина развития близорукости - скрытое расходящееся косоглазие, которое встречается у 80% людей.

Доктор медицинских наук, профессор Валерий Поспелов возглавляет Красноярский межобластной офтальмологический детский центр. Таких центров в России всего два - в Красноярске и Самаре.

Во Владивосток светило детской офтальмологии приезжал поделиться опытом лечения нарушений зрения у детей. Накануне своего отъезда из столицы Приморья он встретился с корреспондентом "ДЛ" и рассказал о своем видении развития близорукости и дал ряд советов по ее профилактике.

- Причины развития близорукости я понимаю несколько по-иному, чем общепринято. Поэтому и способы ее лечения, которые применяю на протяжении уже двух десятков лет, у меня иные. Благодаря этому мы добились определенных успехов. Если по России миопия свыше -6 диоптрий встречается у 9-17% 15-летних, то у нас в Красноярском крае этот показатель всего 3%. Это официально. А фактически - 1,8%.

Безуспешность общеизвестных мер профилактики близорукости у детей заключается в том, что ее причиной считают наследственность, чрезмерную нагрузку в период школьного обучения, плохие парты и учебники, плохое освещение в школе и дома.

Проведенные в Красноярском межобластном офтальмологическом детском центре исследования показали, что одной из главных причин приобретенной миопии и ведущим фактором ее прогрессирования является скрытое расходящееся косоглазие (экзофория).

Оно вынуждает ребенка низко наклонять голову при работе вблизи. А чем ниже он наклоняет голову, тем быстрее прогрессирует близорукость.

Косоглазие встречается у 80% людей, а у 20-25% оно носит характер болящего. У них устают глаза, болит голова, доходит порой до тошноты, рвоты и потери сознания. Хотите проверить, есть ли у вас скрытое косоглазие? Закройте один глаз, когда у вас заболит голова, и продолжайте читать или писать. Если головная боль пройдет, значит, она связана со скрытым косоглазием.

Именно от косоглазия у школьников бывают обмороки, а вовсе не от голода, как об этом любят сообщать СМИ. В послевоенные годы, когда в стране был голод, дети в обмороки в школах не падали. Дети падают в обморок от скрытого косоглазия. Взрослый, если устал, что делает? Устраивает себе перекур, пойдет попьет чайку... А ребенок - существо подневольное. На уроке - от звонка до звонка. Переутомились глаза - и обморок.

Чаще всего причиной косоглазия является родовая травма, в результате которой возникает кровоизлияние, паралич глазных мышц. И ребенок с первых недель жизни обучается косоглазому зрению. Кровоизлияние рассосалось, паралич прошел, а косоглазие осталось.

Ниже наклон - хуже зрение

Зрительная система человека изначально приспособлена для функционирования, прежде всего, в условиях не ограниченного какими-либо препятствиями пространства. Но выгляните в окно - глаз натыкается на соседний дом. Это уже плохо. Стена в комнате - еще хуже. Именно поэтому в городах детская близорукость встречается чаще, чем в сельской местности, а в северных районах, где зрительное пространство ограничено из-за короткого светового дня, чаще, чем в южных.

Затем по степени вредности следуют экран монитора, книга... Но самое опасное - это тетрадка. В начальных классах три четверти детей буквально лежат на партах, уткнувшись носом в тетрадку.

Низкий наклон головы при работе вблизи - это следствие какой-то "дурной привычки" или слабости мышц спины и шеи, как это считали раньше. Это вынужденное, не зависящее от ребенка состояние. Оно является первым признаком начавшейся близорукости. Пока она, правда, имеет функциональную, то есть обратимую, стадию.

Более чем у половины детей с низким наклоном головы зрительная система с возрастом адаптируется к работе вблизи. Подрастая, эти дети все дальше и дальше относят книгу от глаз, функциональная близорукость постепенно ослабевает и проходит совсем, в результате чего у них сохраняется хорошая острота зрения вдаль. Как им это удается, мы, врачи, пока не знаем. Поэтому малоэффективны и меры по профилактике близорукости.

У другой, меньшей, половины детей низкий наклон головы сохраняется или даже усиливается. Это сопровождается переходом функциональной близорукости в истинную миопию с постоянным ухудшением зрения вдаль. Чем сильнее выражен низкий наклон головы, тем больше риск заиметь близорукость. Он существенно возрастает у детей от близоруких родителей, которые, помимо косоглазия, передают ребенку по наследству и ряд других неблагоприятных факторов, способствующих миопизации детских глаз.

Вдаль смотреть, а не под ноги!

Что же можно сделать, если у ребенка есть угроза развития миопии?

Я не хотел бы повторять набившие оскомину советы о режиме труда и отдыха, строгое выполнение которых пока ничего не дало. Мои советы следующие.

Не поступайте по принципу "чем бы дитя ни тешилось...", не давайте детям раннего возраста карандаш и бумагу. Не надо учить ребенка читать чуть ли не с пеленок. Больше гуляйте с детьми по улицам, чтобы ребенок смотрел вдаль. Заставляйте его смотреть вдаль, а не "под ноги". Помните - "гулять в песочнице" то же самое, что сидеть у телевизора или над тетрадкой!

Известно, что при зрительной работе нужно "правильное освещение". Однако не все знают, что это такое. Наши предки учились при лучине, керосиновой лампе, при свечах, но при этом близоруких было меньше. Некоторые родители считают, что они приносят пользу ребенку, ввинчивая в настольную лампу мощную (75-100 и даже 150-200 Вт) лампочку. Однако яркий свет вызывает сильное сужение зрачка. Мышца, суживающая его, и цилиарная мышца, обеспечивающая функциональную близорукость, имеют общую парасимпатическую иннервацию. Поэтому сужение зрачка на яркий свет сопровождается усилением функциональной близорукости, что заставляет ребенка еще ниже наклонить голову. Правильное освещение - это не слепящее, неяркое освещение книги лампочкой в 25-40 Вт, установленное так, чтобы ничто его не затеняло.

При расходящемся косоглазии сильны мышцы, которые отводят глаза кнаружи. Поэтому, в противовес им, нужно тренировать мышцы, сводящие глаза к переносью. Дети, балуясь, иногда сводят так глаза. Однако родители запрещают им это делать из-за боязни, что их "ребенок закосит". Уверяю, если у ребенка нет на то особых причин, то он от этого упражнения с глазами не закосит никогда! Очевидно, это детское "баловство" должно стать одной из ежедневных тренировок в дошкольно-школьном периоде.

"Посадить ребенка прямо" помогает закапывание слабых растворов лекарств, которые расширяют зрачок. По этому поводу следует посоветоваться с глазным врачом.

Если истинная миопия все же развилась, возникает вопрос о ее коррекции. У детей для этого используют либо очки, либо контактные линзы. Многие считают, что постоянное ношение очков при близорукости приводит к еще большему ухудшению зрения. Однако это не так. Ребенок-миоп, да еще с функциональной близорукостью при работе вблизи без очков еще ниже наклоняет голову, что способствует более сильному прогрессированию близорукости. Если ребенок использует очки только для зрения вдаль, близорукость прогрессирует в 1,7 раза сильнее, а при отсутствии очков - в 2,6 раза по сравнению с детьми, которые используют полную коррекцию при зрении вдаль и вблизи, то есть носят очки постоянно. Недостаток очков в том, что используемые при миопии отрицательные линзы уменьшают изображение тем больше, чем они сильнее.

Контактные линзы не уменьшают величину изображения, однако далеко не все детские глаза их хорошо переносят. Кроме того, эти линзы требуют специального ухода и более бережного отношения, чем очки.

Наиболее надежным способом ликвидации функциональной близорукости и ННГ, профилактики миопии и остановки ее прогрессирования является хирургическое лечение, при котором операцией уменьшают или устраняют скрытое расходящееся косоглазие. Но спешить здесь нельзя. Предварительно надо отучить глаза от косоглазия, что требует определенного времени.

«Стрелялки» - для тупоглазых

Многие родители вздохнули с облегчением, прочтя о результатах исследования британских ученых. Ученые установили, что видеоигры, в которые играет большинство детей, не только не ухудшают, а, наоборот, могут значительно улучшить их зрение.

- Это помогает лишь при амблиопии - функциональном недоразвитии зрения. "Амблиопия" означает тупой глаз. То есть глаз здоров, но видит плохо. Каждый 10-15-й ребенок имеет недоразвитие зрения. В большинстве случаев амблиопия излечивается тренировкой. "Тупоглазым" надо не просто смотреть, рассматривать детали изображения, тем самым тренируя зрение.

"Стрелялки" - один из занимательных способов тренировки. Но смотреть на экран монитора надо лишь "тупым" глазом (амблиопия, как правило, бывает на одном глазу).

А для близоруких - "стрелялки" во вред. Близоруким не на монитор надо смотреть, а вдаль.