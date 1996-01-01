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Будем улучшать осанку
Постарайтесь оценить свою осанку. Для этого встаньте вплотную спиной к шкафу или стене. Сомкните стопы и смотрите прямо вперед. Руки опущены по швам. Если ваша ладонь не проходит между поясницей и стеной, то осанка хорошая; в противном случае мышцы брюшного пресса слабы и живот оттягивает позвоночник вперед (лордоз).
Слабость мышц спины вызывает искривление позвоночника (кифоз - сутулость, сколиоз - боковое искривление позвоночника).
Исправлению дефектов осанки очень помогают шесть упражнений, которые следует выполнять 2-3 раза в день до еды или 2 часа спустя после еды.
Упражнение 1. Встаньте к шкафу или стенке так, как указано выше. Чтобы не было просвета между стеной и поясницей, втяните живот (особенно низ живота), а если имеется наклонность сутулиться, согните руки так, чтобы пальцы рук касались плеч, а локти - туловища (при этом просвет между стеной и поясницей не должен увеличиваться). Продолжительность упражнения (стоя у стены) - от 60 секунд до 2-3 минут. Увеличивать ее следует постепенно. Дышать произвольно. Закончив "стояние у стены", пройдитесь по комнате, потряхивая поочередно руками и ногами. Затем пройдите с хорошей осанкой (как будто стоите у стены). Дышите произвольно. В течение дня - стоя, сидя - шею следует держать вертикально. В положении сидя нужно опираться о спинку стула.
Упражнение 2. Стоя, несколько раз подышать, активизируя выдох (подбирая живот во второй половине выдоха). Затем после вдоха, выдыхая, сесть на пятки, принять позу, показанную на рисунке. Последующий вдох сделать стоя на коленях с опущенными руками, а на выдохе повторить позу. И так 6-8 раз подряд.
Упражнение 3. Сесть между пяток, руки согнуть за спиной, ладони сложить пальцами вверх (шея вертикально). Оставаться в этой позе 10-30 секунд, затем встать, пройтись и опять сесть в позу. Повторить 6-8-12 раз.
Это упражнение легче выполнять во время ходьбы, а по мере укрепления мышц спины чередовать выполнение этого упражнения стоя и сидя.
Упражнение 4. Вначале стоя, а затем во время ходьбы соединить пальцы рук так, как показано на рисунке. Через каждые 5-10 секунд менять положение рук. Если имеется боковое искривление позвоночника, то следует проверить, при каком положении рук кривизна позвоночника уменьшается, и в этом положении выполнять упражнение многократно. Дышать произвольно.
Упражнение 5. Сесть на коврик по-турецки (ноги согнуты, стопы сложены, шея вертикально, подбородок немного подобран). Дышать произвольно, неглубоко.
Это упражнение полезно детям, которые любят сидеть у телевизора. Вначале, пока мышцы не окрепли, можно через каждые 20-30 секунд напряжения посидеть немного расслабившись.
Упражнение 6. На два шага сделать неглубокий вдох (немного выпячивается живот) и на следующие два шага - выдох, сильно подбирая живот - от подложечной ямки до паха. Упражнение простое, но поначалу его выполнение потребует волевых усилий. Повторять упражнение два раза в день (можно идя на работу и с работы) 10-30-60 раз, постепенно увеличивая количество повторений.
Упражнения выполнять в течение 3-4 недель.
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