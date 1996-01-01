Офтальмология в вопросах и ответах

На вопросы читателей отвечает зав. офтальмологическим отделением краевой клинической больницы №2 Евгений АБДУЛЛИН.

Как разглядеть катаракту

Каковы причины возникновения катаракты? И можно ли самому, без консультации врача, заметить появление и развитие катаракты?

Катаракты бывают врожденными, возрастными, травматическими, осложненными (на фоне общих заболеваний - сахарный диабет, туберкулез и др.).

Самая распространенная - возрастная, старческая катаракта, возникающая при нарушении обменных процессов. Вместе с появлением морщин, выпадением волос и зубов стареют и линзы глаз. При этом центральная часть линзы уплотняется, приобретает бурый оттенок, мутнеет, все меньше и меньше пропуская свет внутрь глаза.

Если катаракта находится на периферии хрусталика, то субъективно вы не ощутите никаких изменений в зрении. Чем ближе к центру хрусталика находится помутнение, тем серьезнее становятся проблемы со зрением. Вы можете обратить внимание, что предметы вокруг видно нечетко, с размытыми контурами, особенно при ярком свете. Изображение начинает двоиться. Один глаз может видеть лучше, чем другой. Зрачок, который обычно выглядит черным, может побелеть и приобрести сероватый оттенок. Однако следует помнить, что катаракта может сочетаться с различными глазными заболеваниями, своевременная диагностика которых определяет успех лечения. Поэтому самодиагностика ни в коем случае не может заменить обследование у специалиста.

Не пропустить время операции

У моего мужа катаракта. За короткое время мы посетили нескольких окулистов, но, к сожалению, так и не смогли прояснить для себя, как надо лечиться и нужна ли операция. Если она необходима, то какая именно и когда?

На начальной стадии развитие катаракты можно предупредить закапыванием специальных капель, таких, как тауфон, квинакс, офтан катахром, вита иодурол, и др. Эти препараты содержат необходимые аминокислоты, минералы и витамины, которые питают передний отрезок глаза, в том числе катаракту. Они замедляют прогрессивное развитие катаракты и улучшают питание глаза. Поэтому всем пациентам, у которых начальная стадия катаракты, следует закапывать такие капли. Рецепты и рекомендации по поводу их применения должен дать врач, у которого они наблюдаются. Но если заболевание прогрессирует, у пациента ухудшается зрение, ему не следует ждать того момента, когда глаз совсем ослепнет. Когда глаз еще сохраняет достаточно высокое зрение (порядка 30-50%), операция проходит гораздо легче. Требуется меньше времени для ее проведения, глаз после операции быстрее заживает, и пациенту в социальном плане становится гораздо легче (то есть он приходит зрячим в клинику и покидает ее с улучшенным зрением). В такой ситуации пациенту психологически легче перенести лечение. Кстати, это обусловлено еще и тем, что сейчас в большинстве случаев катаракту удаляют ультразвуком или лазерным методом, при которых требуются маленький разрез и определенная лазерная или ультразвуковая энергия. Ни в коем случае нельзя идти на поводу у тех специалистов, которые вам говорят, дескать, ждите, пока у вас катаракта не станет совсем черной.

Как лечить астигматизм

Недавно был у окулиста, и выяснилось, что у меня астигматизм. Что это такое и как его лечить?

Астигматизм - это дефект оптической роговицы, когда лучи, проходящие через нее рассеиваются и получается размытое изображение.

В роговице имеется два главных оптических меридиана - вертикальный и горизонтальный. Если в обоих меридианах рефракция одинаковая, допустим, -2, мы говорим об обычной близорукости -2 диоптрии. А если, к примеру, в вертикальном меридиане рефракция -2, а в горизонтальном - -4, то имеет место аномальная рефракция, или астигматизм.

Небольшой дефект роговицы хорошо корректируется специальными очками или вообще не требует лечения, тогда как сложные комбинации дефектов требуют специального вмешательства. В последнее время для решения этой проблемы стали применяться лазерные способы коррекции аномальной рефракции, т. е. астигматизма. С помощью лазерного луча можно отшлифовать роговицу и сделать ее близкой к идеальной сфере.

В глазах летают мушки

У меня часто появляются мушки перед глазами. Я слышала, что это симптом отслойки сетчатки глаза. Так ли это и каким образом можно определить, есть ли у меня проблемы с сетчаткой?

Причины появления мушек (точек и т.п.) перед глазами могут быть самыми разными. Таким образом зрение меняется не только при проблемах с сетчаткой, но и при деструкции стекловидного тела, нарушении обменных процессов. Для того чтобы точно выявить причину возникших проблем, необходимо пройти полное обследование зрительной системы. В зависимости от результатов диагностики вам будет подобрано лечение. Если у вас средняя или высокая степень близорукости, сахарный диабет, гипертония, то вы попадаете в группу риска. При обнаружении заболеваний сетчатки дистрофического характера проводят ее укрепление с помощью лазера или курсов консервативной терапии. В противном случае любое достаточно сильное напряжение может привести к отслойке, требующей немедленного хирургического вмешательства. Лучше предупредить подобную ситуацию.

Первый симптом глаукомы

У меня повышенное внутриглазное давление. Чем оно опасно и есть ли лекарства, которые могут его понизить?

Повышенное внутриглазное давление - чаще всего симптом серьезного заболевания - глаукомы. При нем поражается зрительный нерв, и зрение снижается вплоть до слепоты. К сожалению, это довольно распространенное заболевание, которым чаще страдают люди старше 40 лет. Но бывают случаи юношеской и даже врожденной глаукомы. Понизить внутриглазное давление можно с помощью лекарственных препаратов. Но следует помнить, что адекватное лечение можно получить только после обследования у квалифицированного врача. С этой болезнью можно успешно бороться, только вовремя ее распознав.

Не болезнь, а неприятность

При сильном порывистом ветре и в холодную погоду у меня часто текут слезы из глаз. Не является ли это признаком заболевания? Можно ли от этого избавиться?

При сильном холодном ветре происходит раздражение слизистой оболочки глаза и поверхности роговицы, что требует дополнительной защитной реакции глаз. При этом вырабатывается большое количество слезы, которая омывает поверхность роговицы, что создает дискомфорт. У людей, у которых затруднен или нарушен отток слезы, эти симптомы могут встречаться в более выраженной степени. Если это причиняет беспокойство, следует обратиться к офтальмологу, который проведет обследование и в зависимости от диагностики порекомендует конкретный курс лечения. Например, если отток слезной жидкости затруднен, то делаются небольшие операции, которые улучшают отток жидкости.

Какой хрусталик выбрать?

Мне предстоит операция по удалению катаракты. Говорят, что хрусталик для глаза можно выбирать. Но как это делать и из каких критериев при этом надо исходить?

Если предстоит операция по удалению катаракты с имплантацией искусственного хрусталика, то вам обязательно предложит выбрать модель хрусталика для его замены. К самой простой градации хрусталиков следует отнести жесткие и эластичные модели. Жесткие хрусталики считаются сейчас более старыми моделями по сравнению с мягкими. Жесткие модели можно имплантировать только через большой разрез роговицы - около 6 мм. Мягкие хрусталики считаются современными моделями. Они могут быть имплантированы через разрез 2-3,5 мм в диаметре.