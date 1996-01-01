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Сборы лекарственных растений при гастритах
рекомендует врач-фитотерапевт Александр ПЕЧЕНЕВСКИЙ
При гастритах с нормальной кислотностью
- Тысячелистник обыкновенный - 0,5 части. Дягиль лекарственный (корень) - 1 часть. Одуванчик лекарственный (корень) - 1 часть. Мята перечная (трава) - 2 части.
Стаканом кипятка залить 1 ст. ложку сбора и прокипятить 5 мин., настоять полчаса, процедить. Добавить 2 чайные ложки меда. Принимать по 3 ст. ложки 4 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения - 3-4 недели.
- Чистотел большой - трава. Девясил высокий - корень. Репяшок обыкновенный - трава. Окопник лекарственный - корень. Мята перечная - трава. Алтей лекарственный - корень. Мать-и-мачеха - лист.
Взять поровну, измельчить в порошок. 1 ст. ложку сбора на 1,5 стакана кипятка, варить 3-5 мин., настоять полчаса. Процедить, добавить 2-3 ч. ложки меда. Принимать по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды в течение 3-4 недель.
При гастритах с пониженной кислотностью
- Полынь горькая - 4 части. Тысячелистник обыкновенный - 1 часть.
Стаканом кипятка залить 1 ст. ложку сбора, варить 3 мин., настоять 1 час, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за час до еды. Курс лечения 1-1,5 месяца.
- Подорожник большой - 4 части. Зверобой продырявленный - 4 части. Сушеница топяная - 4 части. Золототысячник малый - 2 части. Горец птичий - 2 части. Тысячелистник обыкновенный - 2 части. Мята перечная - 1 часть. Аир (корень) - 1 часть. Тмин (плоды) - 0,5 части.
Заварить 4 ст. ложки сбора литром кипятка, выдержать на водяной бане 15-20 мин., настоять 30-40 мин., процедить. Принимать по стакану 4 раза в день через час после еды в течение 1-1,5 месяцев. Для профилактики повторять лечение весной и осенью в течение ряда лет.
При гастритах с повышенной кислотностью
- Ромашка лекарственная. Мята перечная. Зверобой продырявленный. Тысячелистник обыкновенный.
Травы смешать в равных весовых пропорциях, измельчить, заварить 2 ст. ложки сбора на 2 стакана кипятка, кипятить 3 мин., настаивать 30-40 мин., процедить. Добавить 3 ч. ложки меда и принимать по 100 мл за 15-20 мин. до еды в течение 1-1,5 месяцев.
- Зверобой продырявленный - 4 части. Сушеница топяная - 4 части. Мята перечная - 3 части. Горец птичий - 2 части. Аир болотный (корень) - 1 часть. Тысячелистник обыкновенный - 1 часть. Тмин (плоды) - 0,5 части.
Сбор измельчить в кофемолке. 1,5 ст. ложки заварить в 0,5 л кипятка, кипятить 3 мин., настоять полчаса, процедить, добавить 3 ч. ложки меда и принимать по 100-120 мл за полчаса до еды 4 раза в день в течение 3-4 недель.
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