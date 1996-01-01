Растет на дрожжах

Доказано, что дрожжи хорошо усваиваются желудочно-кишечным трактом. При их употреблении улучшается секреторная деятельность желудка.

Дрожжи с успехом применяются при лечении больных с пониженной кислотностью желудочного сока. Максимальное действие жидких пивных дрожжей наступает через 45-60 минут после приема.

При использовании дрожжей в качестве лечебного средства рекомендуется выпивать за 30-35 минут до еды по 100 мл пивных дрожжей в течение месяца. Под их влиянием улучшаются общее самочувствие, аппетит, нормализуется вес тела, увеличивается количество желудочного сока и содержание общей кислотности. Удачное естественное сочетание в дрожжах белков и витаминов группы В ведет к улучшению обмена веществ, лучшему усвоению белков пищи. У больных под влиянием дрожжей исчезают спазмы в ки-шечнике, чувство жжения, судороги в икроножных мышцах, нормализуется сон, исчезают раздражительность, рассеянность.

К 1 кг дрожжей добавляют 20-25 г соли, помещают в кастрюлю с толстым дном и размешивают. Кастрюлю ставят на огонь и выпаривают смесь при постоянном помешивании до 40-60% исходного количества. Полученные после обработки дрожжи (по 30-50 мл на порцию) добавляют к первым, вторым и сладким блюдам, салатам, напиткам.