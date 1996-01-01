Почему болит живот

Тех, кому не знакомы ощущения, связанные с заболеваниями органов пищеварения, можно пересчитать по пальцам. А уж к сорока годам практически каждый из нас обзаводится хотя бы одним "стабильным" желудочно-кишечным недугом.

- У подобных заболеваний, как правило, несколько причин, - говорит врач-эндоскопист Владивостокской городской клинической больницы №1, кандидат биологических наук Алексей Евдокимов. - Но основную роль в развитии и язвы, и гастрита играет микроорганизм хеликобактер пилори (Helicobacter pylori). По некоторым данным, эта бактерия обитает в желудках у 80% людей.

- Выходит, гастритом и язвой можно заразиться?

- Да. Заиметь хеликобактер легко - достаточно попить из одной чашки с человеком, в котором он уже поселился. Если у какого-нибудь члена семьи найдена хеликобактер, то она наверняка есть и у всех остальных.

Но эта бактерия не из тех, что однозначно зловредны. Ее называют условно патогенной. Одни доживают с хеликобактер до старости без всякой язвы, а другие уже в юности получают хеликобактерный гастрит (воспаление стенок желудка), который может перерасти в язву. Основными провоцирующими факторами являются повышенная кислотность, нервные расстройства и ослабление иммунитета.

Сода не лечит

- Можно ли узнать гастрит по характеру боли?

- При гастритах с повышенной секрецией боль в поджелудочной области сопровождается изжогой и кислой отрыжкой, которая возникает через 2-3 часа после еды.

Гастрит с пониженной секрецией ухудшает аппетит, его симптомы - неприятный вкус во рту, отрыжка, тошнота, рвота, но боли слабые или их нет вообще.

Если же после еды возникают боль в подложечной области, изжога, рвота - симптомы очень похожи на язву желудка.

Для язвы двенадцатиперстной кишки характерны голодные боли, уменьшающиеся после приема пищи. Чаще всего они возникают ночью.

- Говорят, если выпить соды, желудок перестанет болеть.

- Боль в желудке и изжога - следствие повышенного выделения желудочного сока и соляной кислоты. Пищевая сода нейтрализует соляную кислоту и снимает боль. Однако при этой химической реакции образуется много углекислоты и углекислого газа, вызывающих переполнение желудка. Может случиться прободение его стенки, особенно если она истончена или есть язва. Поэтому безопаснее принимать препараты, понижающие кислотность.

- Что такое "рефлюкс-эзофагит", которым якобы страдает каждый третий?

- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь относится к группе так называемых кислотно-зависимых состояний. Толчком к ее возникновению являются систематические забросы кислого содержимого желудка наверх, в пищевод. Отсюда - изжога и отрыжка.

Помимо стрессов и погрешностей в питании, рефлюксная болезнь может быть вызвана особенностями анатомического строения желудочно-кишечного тракта. У некоторых людей пищеводный сфинктер - плотное мышечное кольцо над желудком - сомкнуто не полностью, что приводит к забросу пищи обратно из желудка в пищевод. И человек испытывает изжогу, а порой и боль в нижней части грудины.

Чтобы заброс кислоты в пищевод был минимальным, надо есть часто, но понемногу. Во избежание ночной изжоги (когда человек лежит, содержимому желудка легче попасть в пищевод) ужинать следует не позже чем за 3 часа до сна. Спать надо на высокой подушке, отказаться от тесной одежды, которая механически прижимает желудок к грудной клетке. Многие страдающие изжогой мужчины чувствуют облегчение, попросту сменив брючный ремень на подтяжки. Кроме того необходимо исключить алкоголь, жирную пищу, избегать чеснока, лука, перца, шоколада, кофе.

- Объясните, пожалуйста, что такое кандидоз желудка?

- Кандидоз желудка - это поражение слизистой желудка грибком типа кандида (дрожжевые грибки). Если появились кандиды, надо прежде всего подумать о некотором снижении иммунной защиты. Проявлением этого заболевания могут быть боли в области желудка, тошнота, изжога, отрыжка. Диагностировать кандидоз можно с помощью гастроскопии.

Не жевать натощак

- Отчего гастрит бывает у подростков?

- Причины в основном те же, что и у взрослых: зараженность хеликобактер, стрессы, неправильное питание, курение, употребление алкоголя.

Вносит свою лепту и жевание жвачки на голодный желудок, что приводит к выделению желудочного сока, обжигающего слизистую. Если уж жевать жвачку, то только после еды и в течение не более 10-15 минут.

- Всегда ли гастрит переходит в язву?

- Гастрит с повышенной секрецией может привести к язве желудка или двенадцатиперстной кишки, гастрит с пониженной секрецией - к раку желудка. Опасность эта весьма реальная.

- Как облегчить страдания хронических больных?

- Нужно следовать трем правилам: придерживаться строгой диеты, разумно чередовать труд и отдых, вовремя принимать нужные лекарства - препараты, снижающие кислотность и курс антибиотиков для подавления хеликобактер пилори.

- Можно ли держать болезнь "в узде" домашними средствами?

- На больной желудок благотворно действуют лекарственные травы. Но принимать их надо определенным образом, посоветовавшись с врачом. Многие заваривают ромашку, но, если у человека повышенная кислотность и он выпьет настой ромашки до еды, то кислотность еще больше поднимется. Поэтому настой ромашки нужно пить обязательно после еды по 1/3 стакана. Тогда это хорошо и для желудка, и для кишечника. Особенно весной и осенью, когда происходит обострение гастрита.

- А как насчет мёда?

- Для желудка мёд - это хорошо. Но не следует забывать про желчный пузырь и печень. Мёд стимулирует печень на выработку желчи. В итоге из желчного пузыря в желудок поступает больше желчи. А желчь является одним из факторов раздражения его слизистой.

- Вино, по мнению кардиологов, благотворно действует на сердце. А как к вину относится желудок?

- Вино и пиво для желудка нежелательны. Если уж пить, то лучше водку. И не чаще одного раза в неделю и только тем, у кого пониженная кислотность. При повышенной кислотности алкоголь категорически противопоказан.

- Да? А говорят, что язву можно вылечить, принимая натощак рюмку спирта.

- Алкоголь способен снять боль, поэтому больному кажется, что он поправляется. Результатом нередко становится прободение язвы и неминуемая в таких случаях операция.

Еще более вредный фактор - курение. Если не бросить курить, то излечить гастрит и язвенную болезнь практически невозможно.

Десерт после еды

- Для чего гастроэнтерологи советуют есть суп?

- Мясные и овощные бульоны стимулируют секреторную деятельность желудка. Однако при обострении язвенной болезни и гастрите с повышенной секрецией лучше перейти на вегетарианские и слизистые крупяные супы.

- Фрукты теперь рекомендуют есть не после еды, а за 40-50 минут до основного приема пищи. Ваше мнение на этот счет?

- Фрукты надо есть после супа, а не наоборот. Овощи и фрукты обладают особенностью вырабатывать большое количество желудочного сока. И тем, у кого есть хоть какая-то, пусть даже малейшая несостоятельность или болезнь желудочно-кишечного тракта, а также тем, у кого высокая секреция, такая стимуляция совершенно не нужна, только пойдет во вред. То же самое относится к сокам перед едой.

- А как насчет лечебного голодания?

- Физиология пищеварения такова, что все органы желудочно-кишечного тракта работают в ритме приема пищи. Для чего нужна желчь, вырабатываемая желчным пузырем? Для переваривания пищи. Когда человек долго голодает, его пузырь начинает накапливать желчь. За сутки накапливается полтора литра. Понятно, что рано или поздно желчь должна куда-то выйти или во что-то превратиться. Во что? Если желчь не участвует в процессе переваривания пищи, начинается другой процесс - камнеобразования.

В гастроэнтерологии голодание используется только в одном-единственном случае: при наличии острого панкреатита, т. е. болезни поджелудочной железы, и то не более 1-2 дней. А во всех остальных случаях мы рекомендуем пациентам частое, дробное, рациональное питание.

То, что доктор прописал

При гастрите с пониженной кислотностью:

- сладкие сорта яблок (в период обострения в виде пюре),

- бананы (1-2 в день),

- нежирные мясо,

- рыбу (можно слегка обжарить),

- предварительно вымоченную селедку,

- кисломолочные продукты - кефир, творог,

- неострый сыр,

- сырые и вареные овощи и фрукты

- компоты, кисели чай с лимоном,

- фруктовые и ягодные соки

При гастрите с повышенной кислотностью:

- яйца всмятку,

- паровой омлет молоко (можно с чаем),

- молочный суп,

- некислый творог,

- сливки,

- творожный пудинг

- каши (кроме пшенной) и макаронные изделия,

- отварные, тушеные, запеченные овощи,

- овощное пюре

- белый хлеб