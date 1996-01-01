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Как применять лекарственные растения
В период лечения лекарственными растениями рекомендуется придерживаться диеты. В это время желательно употреблять легко усваиваемую пищу, отказаться от алкоголя и пряностей. Необходимо также исключить из рациона разные копчености, резко ограничить употребление мяса, животных жиров. Желательно также не курить. Диета с учетом протекания болезни - одно из условий выздоровления.
В первую неделю лечения народными средствами и травами при приеме внутрь дозировку уменьшают вдвое по сравнению с указанной. Это делается для того, чтобы организм привык к данному лекарству.
Со второй недели, если организм хорошо переносит данный метод, переходят на полную дозировку. Приступать к излечению болезни нужно только после консультации с врачом, хорошо знакомым с лекарственными растениями.
Общие принципы приготовления и употребления лекарственных растений: кипятить травяные смеси не стоит, так как они теряют от этого свои лечебные свойства. Лучше употреблять их в теплом виде.
При заболевании сердца особенно полезны растения, содержащие большое количество солей калия, а также моносахара, глюкозу и фруктозу: картофель (особенно печеный), черная смородина, абрикосы, виноград.
При атеросклерозе, сопровождающемся нарушением обмена веществ и отложением холестерина, необходимы растительные продукты, содержащие витамин С, а также зелень петрушки, мята перечная, мелисса, лаванда.
При заболевании почек особенно полезны растения, содержащие большое количество сахара, а также тмин, анис, зелень петрушки.
При ожирении рекомендуется корень петрушки, зелень укропа. При метеоризме показано применение аниса, мяты перечной, базилика, чабера, семени укропа.
Древняя медицина Индии, Тибета, Египта, Китая издавна рекомендовала для профилактики опухолевых заболеваний, а также больным раком употреблять в пищу побольше моркови, лука, чеснока, редьки, хрена, красного перца, красной листовой капусты, щавеля, шпината. Все они богаты каротином, который, превращаясь в организме в витамин А, задерживает рост опухолей.
При сахарном диабете рекомендуется вводить в пищевой рацион капусту, салат, огурцы, помидоры, лук, свеклу, лимон, тмин, редьку, горчицу и ограничивать применение растений, содержащих много крахмала и сахаров.
Как противовоспалительные и противогриппозные средства используйте лук, чеснок, они содержат антимикробные вещества - фитонциды, действующие подобно антибиотикам.
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