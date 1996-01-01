Пчелиный мёд против ушибов

Никто из нас не застрахован от житейских травм - от неизбежных бытовых растяжений и ушибов, после которых прямая дорога в поликлинику. Но, оказывается, официальная травматология очень активно применяет те самые проверенные тысячелетиями "бабушкины средства".

Слово спортивному травматологу Михаилу МУЗЫКАНТОВУ:

- Первое народное средство - это холод. Он при ушибе или травме не помешает никогда, так как препятствует развитию отёка. Если отёк серьёзный, холод можно прикладывать до 3 дней.

Очень хорошо снимают воспалительные процессы при ушибах, а также посттравматические отёки в отдалённых периодах аппликации или компресс из мёда. Лучше его приматывать на ночь. Через 2-3 дня компресс может значительно улучшить состояние травмированной зоны.

Но если, кроме ушиба, имеется растяжение связочного аппарата (как правило, при этом повреждается и сустав), то без участия специалиста надеяться на мёд глупо. А вот когда повреждены только мягкие ткани, когда ограничение в движениях только из-за припухлости и приглушённых болевых ощущений, когда мы шевелим конечностями без особой боли - тогда вышеописанное самолечение будет эффективным.

Мёд, конечно, не единственное "средство от народа". Есть множество других, которые мы экспериментально используем уже десятки лет. Их действенность уже опробована и доказана. Например, водочный компресс. Правда, его надо применять не в острых случаях, а только через 3-5 дней, прошедших после ушиба мягких тканей. Водочный компресс прикладывать на ночь не нужно, так как его клинический эффект - 2-3 часа. В принципе, новые водочные компрессы можно ставить через каждые 2 часа в течение 2-3 дней. Если через 3 дня эффекта нет, надо искать что-то другое.

Это не панацея, а народное лекарство, которое, если нет возможности найти доктора, больной может применить самостоятельно. Среди таких медикаментов: тёртый чеснок, капустный лист, берёзовый лист.

Но всё это касается только мягких тканей - мышц и связок, а если повредили кость, то самому можно приложить только холод. А потом уж будь любезен - на рентген.

Разговор о народных средствах продолжает кандидат биологических наук Ринад МИНВАЛЕЕВ:

- Согласно текстам древней медицины, действительно, капустный лист издавна применяли как охлаждающее средство при воспалениях. А вот когда надо, наоборот, усилить кровообращение в конечностях, использовали уксус, мёд, спирт и кору ивы, которую необходимо нарезать и кипятить минут 20. Травмированную конечность следует опустить в такой отвар.

Мёд, в отличие от водки, не просто раздражает кожу и улучшает кровообращение. Он славится как некий проводник действующего начала вовнутрь. Но в этом плане уксус не менее эффективен. Если добавить уксус в отвар ивовой коры, эффект возрастёт.

Для укрепления костей подходит рис, обжаренный в растительном масле. Во-первых, это очень вкусно, а во-вторых, предотвращает переломы. А ведь гололёд пока никто не отменял.