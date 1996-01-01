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Аралия взамен женьшеня
Продолжение. Начало в "ДЛ" №№ 3, 4.
Алтей лекарственный
Является широко известным и часто применяемым лекарственным растением, включен во все издания отечественной фармакопеи.
Лечебное действие алтея обусловлено в основном содержанием значительного количества слизистых веществ. Препараты растения оказывают обволакивающее и противовоспалительное действие, улучшают отхождение мокроты и уменьшают кашель, а также замедляют всасывание одновременно назначаемых с ними лекарственных веществ, продляя таким образом их действие.
Показаны при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей: острых и хронических бронхитах, трахеитах; заболеваниях желудочно-кишечного тракта: гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах, поносах.
Сухой порошок корня, резаный корень, настой, экстракт, отвар корня, сироп алтейный - применяют в качестве отхаркивающих и противовоспалительных средств при заболеваниях дыхательных путей.
Корень алтея входит в состав сухой микстуры от кашля для детей. Из травы алтея изготавливают препарат Мукалтин для лечения трахеита, бронхита, пневмонии.
Настой из цветков применяют для лечения воспалительных процессов слизистой оболочки глаз и полоскания горла.
В народной медицине отвар корней пьют при воспалительных заболеваниях почек и мочевыводящих путей, недержании мочи, им полощут горло при ангине и промывают глаза при воспалении век.
Анис обыкновенный
Анис обладает дезинфицирующим, противовоспалительным, спазмолитическим и откашливающим действием. Наиболее часто анис используют как отхаркивающее средство при заболеваниях органов дыхания - ларингитах, трахеитах, бронхитах, бронхопневмониях, бронхоэктатической болезни, хронических тонзиллитах и при коклюше у детей.
При заболеваниях средней тяжести и тяжелой формы препараты аниса обычно назначают в сочетании с антибиотиками и другими средствами.
Анис широко используют также при спастических болях в кишечнике, желчном пузыре и желчных протоках, скоплении газов в кишечнике, воспалении почечных лоханок и мочевого пузыря. Входит в сборы для лечения мочевыводящих путей, усиливая их действие.
В народной медицине водный настой измельченных плодов (чайную ложку сырья залить стаканом кипятка, настоять, остудить и пить по 1/3 стакана за 30 минут до еды) используют как молокогонное, возбуждающее аппетит, при различных желудочных заболеваниях, простуде (вместе с корнем солодки, листьями мать-и-мачехи, смешанными в равных частях), туберкулезе легких.
Аралия
В медицине используют корни растения. Они предложены взамен женьшеня как тонизирующее средство. Их заготовляют осенью: очищают, разрезают на цилиндрические кусочки и сушат в тени. Из корней готовят спиртовые настойки и препарат "сапарал".
Настойка аралии улучшает общее самочувствие, повышает аппетит, работоспособность, стимулирует деятельность ЦНС и сердечно-сосудистой системы, способствует увеличению жизненной емкости легких и мышечной силы. Настойка аралии показана в период выздоровления, при депрессии, физическом и умственном переутомлении, импотенции, гипотонии. Препарат противопоказан при повышенной возбудимости нервной системы, бессоннице, гипертонии. Сапарал применяется для лечения заболеваний периферической нервной системы, лечения остаточных явлений после травм черепа. Препарат улучшает сон, память, работоспособность, нормализует сосудистый тонус.
Аралию маньчжурскую не рекомендуется применять при гипертонии, бессоннице, повышенной нервной возбудимости.
Продолжение следует
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